“Manipulação eleitoral” ganha força nos EUA com pressão de Trump

Depois do Texas, o estado do Missouri foi mais um em que políticos republicanos iniciaram um processo para alterar os desenhos dos distritos eleitorais dos Estados Unidos, com objetivo de aumentar as cadeiras do partido nas eleições legislativas de 2026.

A prática, conhecida nos EUA como “ gerrymandering ”, ou “manipulação eleitoral”, em tradução livre, vem ganhando força com a pressão do presidente Donald Trump. Ele exige que estados controlados pelos republicanos alterem os mapas dos distritos eleitorais para aumentar o número de republicanos na Câmara de Representantes do país.

Críticos apontam que a estratégia corrói a democracia estadunidense. O professor emérito de história da Universidade de Brown, dos Estados Unidos, James N. Green, ponderou à Agência Brasil que Trump teme perder a maioria no parlamento em 2026.

“Historicamente, desde 1938, o presidente sempre perde algumas cadeiras na Câmara nas eleições ao Legislativo entre as eleições presidenciais. Ele tem medo de perder o controle da Câmara. A maioria dele é de apenas três deputados republicanos. Se ele perder a Câmara, ele não pode iniciar a análise do orçamento sem o apoio dos democratas”, comentou.

Texas

No final de agosto, o estado do Texas alterou seus distritos, aumentando em cinco o número de deputados para a Câmara do país. O deputado democrata do Texas, Vince Perez, disse que a mudança fez o voto de uma pessoa branca ter o mesmo peso que os votos de cinco pessoas negras.

“Hoje, hispânicos e texanos brancos representam cerca de 40% da população do nosso estado. Igual em número. No entanto, segundo este mapa proposto, 26 dos 38 distritos eleitorais — 70% da nossa delegação — serão controlados por distritos de maioria branca”, denunciou o parlamentar.

O professor James Green, que também é presidente do Washington Brazil Office (WBO), explicou como a manipulação eleitoral pode ser feita.

“Eles podem traçar a linha do distrito [dividindo] os centros das cidades, onde há maior parcela de pretos e negros ou outras pessoas mais liberais, e estender esse distrito até o campo, colocando a maioria de republicanos”, disse.

Ao contrário do Brasil, onde a eleição para a Câmara é pelo modelo proporcional, nos Estados Unidos, ela é distrital. Para se eleger, o candidato tem que receber a maioria dos votos em determinado distrito, não podendo, por exemplo, receber votos de outros distritos no mesmo estado.

Como em cada distrito há uma eleição majoritária entre candidatos específicos, a minoria de eleitores de um distrito não elege representantes nem tem seus votos considerados em outros distritos.

As propostas de manipulação eleitoral por meio das fronteiras dos distritos buscam, então, desenhar áreas em que a maioria seja favorável a determinada visão política.

No exemplo usado por Green, ao traçar a linha de divisão do distrito em uma área de maioria negra e urbana, o redesenho divide essa população em dois distritos diferentes, onde passa a ser minoria diante de populações brancas e rurais que foram incluídas na mesma área, mesmo estando distantes.

“O sistema americano não é nada democrático. O sistema brasileiro é mais democrático. E o discurso americano de maior democracia é papo furado”, finalizou o professor Green.

Missouri

Nessa quinta-feira (5), o parlamento do Missouri iniciou a análise do resenho dos distritos eleitorais. Existe a expectativa que a votação seja concluída na próxima semana. O governador Mike Kehoe comentou que a mudança visa priorizar os valores “conservadores” do estado.

“Os valores conservadores e de senso comum do Missouri devem ser verdadeiramente representados em todos os níveis de governo, e o Mapa Missouri oferece exatamente isso”, disse o governador republicano.

A iniciativa foi comemorada pelo presidente Trump em uma rede social, convocando os deputados do estado a aprovar o mapa proposto pelo governador.

“O novo mapa do Congresso, muito mais justo e aprimorado, dará ao incrível povo do Missouri a tremenda oportunidade de eleger mais um Republicano”, disse Trump.

Califórnia

Em contrapartida, a Califórnia, controlada por democratas, prometeu redesenhar seus distritos para anular a vantagem conquistada no Texas. “Vamos combater fogo com fogo”, disse o governador da Califórnia, Gavin Newsom.

Porém, a Califórnia tem leis mais rígidas para alterar os mapas eleitorais, e a mudança precisa passar por referendo, marcado para ocorrer em novembro.

O professor James N. Green explicou que o resenho dos distritos eleitorais ocorre, geralmente, após o Censo da população, a cada 10 anos, e deveria seguir critérios objetivos de mudanças demográficas.

“Porém, ao longo da história, ocorreram casos em que governadores com maioria em determinado estado mudaram os distritos, para favorecer o partido no poder. Essa prática começou a ser denunciada como não democrática. Alguns estados criaram comissões independentes para fazer esses redesenhos. Em outros estados, essas mudanças ficam a cargo da assembleia estadual”, completou.

A pressão de Trump para redesenhar os distritos eleitorais fez a discussão chegar aos estados de maioria republicana de Indiana, Flórida e Ohio.

Os estados democratas Illinois, Nova York e Maryland também cogitam alterar os limites dos distritos eleitorais, para se contrapor às mudanças nos estados republicanos.