Sexta, 05 de Setembro de 2025
7°C 13°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Atletas mineiros participam da 2ª Fase Nacional do Circuito Loterias Caixa 2025

Competição reuniu atletas do paradesporto em São Paulo. Delegação da AM Paradesporto, de Minas Gerais, obteve resultados expressivos nas provas de ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/09/2025 às 16h04
Atletas mineiros participam da 2ª Fase Nacional do Circuito Loterias Caixa 2025
AM Paradesporto

A 2ª Fase Nacional de Atletismo do Circuito Loterias Caixa 2025, promovida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), foi realizada entre os dias 22 e 24 de agosto, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP). O evento integra uma das principais iniciativas de fomento ao paradesporto brasileiro, com foco no desenvolvimento técnico e na projeção de novos talentos das modalidades de atletismo, natação e halterofilismo.

A equipe da AM Paradesporto, com sede em Minas Gerais, participou da etapa com atletas classificados em diversas provas e categorias funcionais. Na prova de 100 metros feminino, Rafaela Moreira de Castro conquistou o 1º lugar (T33), seguida por Emmily Almeida Correa com o 2º lugar (T71) e Fernanda Chaves Gomes da Rocha com o 8º lugar (T72). No masculino, os atletas João Vitor Oliveira da Silva e João Pedro da Silva Braz ocuparam o 5º e 6º lugares, respectivamente, na classe T72, enquanto Thiago de Souza Lopes e Thiago Henrique de Souza Mendonça finalizaram em 18º e 19º.

Nos 400 metros, Lucas Figueredo Gomes venceu a prova na classe T37 e também alcançou o 1º lugar nos 1.500 metros (T37/T38). João Vitor Oliveira da Silva conquistou o 2º lugar nos 400 metros (T72), seguido por João Pedro da Silva Braz em 5º. No feminino, Shirley Vitória Bispo Tavares ficou em 4º lugar (T20), e Késsia Jennifer Soares Siqueira finalizou os 1.500 metros com a medalha de prata na classe T11, acompanhada pelo guia Janderson de Oliveira Beto.

Segundo o treinador Carlos Makleyton, da AM Paradesporto: “A participação dos nossos atletas na 2ª Etapa do Circuito Loterias Caixa de Atletismo 2025 é de extrema importância, porque é nesse cenário que eles buscam marcas expressivas ao nível nacional. O circuito é uma competição estratégica, que abre caminho para conquistas ainda maiores: os resultados obtidos aqui servem como referência e credencial para que nossos atletas possam alcançar competições internacionais”.

Makleyton complementa: “Nosso trabalho está voltado para a excelência técnica e para a superação de marcas. Cada prova é uma oportunidade de demonstrar a dedicação, a força e o talento desses atletas em uma das principais arenas do paradesporto nacional”.

Representantes da AM Paradesporto ressaltam a importância da parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP), que atua no fortalecimento dos clubes formadores em todo o país, e também destacam o papel do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro de Belo Horizonte (CRPB-BH) na preparação técnica e pedagógica dos atletas. Ambas as instituições são apontadas como fundamentais para o avanço do paradesporto, oferecendo suporte, estrutura e oportunidades para o desenvolvimento de jovens com deficiência.

Sobre a AM Paradesporto

A AM Paradesporto é uma organização sem fins lucrativos com sede em Minas Gerais, dedicada à promoção da inclusão social e do desenvolvimento de pessoas com deficiência (PcD) por meio do esporte. A entidade atua em projetos de iniciação esportiva, alto rendimento e formação cidadã, participando de competições regionais e nacionais no estado de Minas Gerais e outras localidades brasileiras.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 7 horas

TV Brasil exibe no domingo 1º jogo da final do Brasileirão feminino

Será entre Cruzeiro e Corinthians, em Belo Horizonte

 © EBC
Esportes Há 8 horas

Brasil Esporte estreia domingo na TV Brasil com foco em vida saudável

Programa terá quadros especiais sobre treinamento, nutrição e saúde
Esportes Há 20 horas

Brasil Esporte: revista eletrônica da TV Brasil estreia no domingo

Programa ao vivo será exibido a partir das 20h30
Esportes Há 21 horas

STJD pune Bruno Henrique por participação em esquema de manipulação

Jogador do Flamengo recebe 12 jogos de suspensão e multa de R$ 60 mil

 Manpower
Esportes Há 1 dia

Manpower abre 84 vagas para atendimento ao cliente em SP

O ManpowerGroup e a Allianz Partners - empresa de assistência 24 horas e seguro-viagens - estão contratando 84 profissionais na cidade de São Berna...

Tenente Portela, RS
11°
Tempo nublado
Mín. Máx. 13°
10° Sensação
3.76 km/h Vento
81% Umidade
100% (10.17mm) Chance chuva
06h44 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Segunda
22° 13°
Terça
21° 13°
Quarta
25° 10°
Últimas notícias
Internacional Há 6 minutos

“Manipulação eleitoral” ganha força nos EUA com pressão de Trump
Senado Federal Há 20 minutos

CEsp debate experiências internacionais sobre formação esportiva na quarta
Economia Há 20 minutos

Preço da cesta básica cai em 24 capitais em agosto
Economia Há 35 minutos

Café com Agro promove debate sobre inclusão e inovação
Justiça Há 35 minutos

Moraes pede sessão extra para julgamento de Bolsonaro no STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,53%
Euro
R$ 6,35 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 640,002,05 +0,94%
Ibovespa
142,546,70 pts 1.1%
Mega-Sena
Concurso 2910 (04/09/25)
03
04
11
15
28
29
Ver detalhes
Quina
Concurso 6818 (04/09/25)
06
13
36
53
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2818 (03/09/25)
03
04
08
15
30
31
32
34
52
53
55
57
58
62
71
72
79
86
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2855 (03/09/25)
09
15
18
19
30
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias