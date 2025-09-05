Sexta, 05 de Setembro de 2025
7°C 13°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Prouni: prazo para comprovar informações de inscrição termina hoje

Entrega de documentos pode ser virtual ou presencial

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/09/2025 às 12h48
Prouni: prazo para comprovar informações de inscrição termina hoje
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O prazo para os estudantes pré-selecionados no Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao segundo semestre de 2025, para comprovar as informações declaradas no momento da inscrição, termina nesta sexta-feira (5).

Para validar a bolsa do Prouni, os candidatos devem entregar a documentação completa à instituição de ensino superior privada para a qual foram selecionados virtualmente – na página da entidade na internet –, ou presencialmente, dependendo das regras da faculdade.

A lista de espera do programa federal está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior , na aba do Prouni.

A lista de espera do Prouni 2025/2 é voltada aos inscritos que não foram selecionados nas chamadas regulares do programa ou que foram reprovados por não formação de turma na faculdade escolhida.

O programa federal oferece bolsas de estudo parciais (50% do valor da mensalidade) e integrais (100%) em instituições privadas.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Documentação

Entre os documentos que precisam ser entregues pelo estudante estão os de identificação com foto e CPF e dos membros do grupo familiar; comprovantes recentes de renda que atestem a renda bruta mensal de todos os membros da família; comprovante de residência em nome do estudante ou de um dos membros da família; certificado de conclusão do ensino médio que atenda aos requisitos do ProUni, como ter feito o ensino médio em escola pública.

Para quem estudou em escola particular como bolsista é necessária uma declaração da escola que comprove a condição.

Obrigações da faculdade

A faculdade particular deverá emitir formulário de comprovação de entrega da documentação, no momento em que a recebe.

Até 12 de setembro, as instituições de ensino participantes deverão anunciar se o candidato teve o registro reprovado ou aprovado. Neste último caso, deverá emitir o termo de concessão de bolsa.

De acordo com o edital, as entidades de ensino superior particulares que optarem por efetuar processo próprio de seleção já deverão ter comunicado formalmente aos candidatos pré-selecionados sobre essa exigência.

É proibida a cobrança de qualquer tipo de taxa para a seleção dos candidatos ao Prouni.

Para esta edição, o ProUni oferece mais de 211 mil bolsas – 118 mil integrais e 93 mil parciais. As bolsas são destinadas a mais de 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior.

Prouni 20 anos

Criado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2004, o Programa Universidade para Todos tem como público-alvo os estudantes sem diploma de nível superior.

Em 20 anos, o governo federal contabiliza mais de 3,5 milhões de estudantes beneficiados. Desses, 2,5 milhões estudaram gratuitamente. Os demais custearam 50% do valor da mensalidade.

Atualmente, o programa beneficia 632.503 estudantes, matriculados em 1.851 instituições privadas de ensino superior no Brasil, sendo 533.790 integral.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Iniciativa conecta os estudantes da Rede Estadual ao ecossistema de inovação e tecnologia do Estado -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc
Educação Há 5 horas

Secretaria da Educação lança o Desafio HackaTchê 2025

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), abriu as inscrições para o Desafio HackaTchê 2025 , que neste ano será realizado d...

 -
Educação Há 6 horas

Estudantes da Educação de Jovens e Adultos passam a receber bolsa do Programa Todo Jovem na Escola

Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Estadual já começaram a ser contemplados pelo Programa Todo Jovem na Escola (TJE). No d...

 © José Cruz/Agência Brasil
Educação Há 22 horas

Inep disponibiliza cadernos de provas do Enade Licenciaturas de 2024

Candidatos da PND 2025 podem revisar questões como forma de estudar

 Apresentação foi conduzida pelo subsecretário Marcelo Jerônimo e pela diretora Salete Albuquerque -Foto: Divulgação Seduc
Educação Há 1 dia

Secretaria da Educação orienta escolas sobre aplicação do Simulado SAEB 2025 em transmissão ao vivo

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realizou na quinta-feira (4/9) uma live com orientações para a aplicação do Simula...
Educação Há 1 dia

Começam hoje as inscrições para o vestibular da Unesp

São 5.867 vagas em 24 cidades no estado

Tenente Portela, RS
11°
Tempo nublado
Mín. Máx. 13°
10° Sensação
3.76 km/h Vento
81% Umidade
100% (10.17mm) Chance chuva
06h44 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Segunda
22° 13°
Terça
21° 13°
Quarta
25° 10°
Últimas notícias
Internacional Há 6 minutos

“Manipulação eleitoral” ganha força nos EUA com pressão de Trump
Senado Federal Há 20 minutos

CEsp debate experiências internacionais sobre formação esportiva na quarta
Economia Há 20 minutos

Preço da cesta básica cai em 24 capitais em agosto
Economia Há 35 minutos

Café com Agro promove debate sobre inclusão e inovação
Justiça Há 35 minutos

Moraes pede sessão extra para julgamento de Bolsonaro no STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,53%
Euro
R$ 6,35 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 640,002,05 +0,94%
Ibovespa
142,546,70 pts 1.1%
Mega-Sena
Concurso 2910 (04/09/25)
03
04
11
15
28
29
Ver detalhes
Quina
Concurso 6818 (04/09/25)
06
13
36
53
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2818 (03/09/25)
03
04
08
15
30
31
32
34
52
53
55
57
58
62
71
72
79
86
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2855 (03/09/25)
09
15
18
19
30
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias