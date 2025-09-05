Sexta, 05 de Setembro de 2025
7°C 13°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estudantes da Educação de Jovens e Adultos passam a receber bolsa do Programa Todo Jovem na Escola

Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Estadual já começaram a ser contemplados pelo Programa Todo Jovem na Escola (TJE). No d...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/09/2025 às 11h18
Estudantes da Educação de Jovens e Adultos passam a receber bolsa do Programa Todo Jovem na Escola
-

Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Estadual já começaram a ser contemplados pelo Programa Todo Jovem na Escola (TJE). No dia 20 de agosto, foi paga a primeira parcela da Bolsa Auxílio Material Escolar, beneficiando 5.104 alunos da modalidade.

Com a ampliação definida pelo Decreto nº 58.327/2025, a EJA passou a integrar oficialmente o programa, garantindo o acesso aos estudantes do ensino médio que têm até 29 anos.

Educação é prioridade da gestão de Eduardo Leite

Segundo o coordenador do Centro de Educação Baseado em Evidências (Cebe), Guilherme Simionato, o objetivo da inclusão da EJA no programa é duplo. “Primeiro, facilitar a conclusão de estudantes que apresentam alta distorção idade-série e encontram dificuldades para finalizar o ensino médio regular, o que pode ser resolvido com a transferência para a EJA sem prejuízo do benefício. Segundo, atrair a população de até 29 anos que não está na escola e ainda não concluiu o ensino médio, promovendo sua formação e ampliando as oportunidades de inserção em ocupações de maior valor agregado no mercado de trabalho”, explicou.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Assim, o governo do Estado reforça o compromisso de promover equidade e inclusão educacional.

Como funciona o benefício para a EJA

Os estudantes da EJA recebem todas as modalidades de bolsas do programa, exceto o Prêmio Engajamento, já que a modalidade não participa das avaliações do SAERS. Isso significa que, além do auxílio material escolar (que tem pagamento único), eles também têm direito à bolsa mensal de R$150, paga todo dia 20 via Cartão Cidadão, desde que cumpram a exigência de 75% de frequência no mês anterior.

Outro benefício é a Poupança Aprovação, no valor de R$300 por semestre concluído. No caso da EJA, o estudante não pode realizar saques parciais ao final das etapas (o valor só pode ser retirado integralmente ao concluir todo o percurso).

Os alunos da EJATEC, modalidade que integra a EJA com cursos de qualificação profissional, também recebem o auxílio, sem diferença no valor ou na forma de pagamento. Vale destacar ainda que o benefício é exclusivo para o ensino médio.

Impacto esperado

Atualmente, a rede estadual atende milhares de jovens e adultos em turmas da EJA. Segundo dados da Cebe (agosto de 2025), 62% dos alunos estão inseridos no mercado de trabalho e muitos conciliam estudo, emprego e responsabilidades familiares. Dessa forma, para esse público, a chegada da bolsa representa um incentivo essencial para permanecer na escola e concluir o ensino médio.

Texto: Mariana Gomes/ Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Iniciativa conecta os estudantes da Rede Estadual ao ecossistema de inovação e tecnologia do Estado -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc
Educação Há 24 minutos

Secretaria da Educação lança o Desafio HackaTchê 2025

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), abriu as inscrições para o Desafio HackaTchê 2025 , que neste ano será realizado d...

 © José Cruz/Agência Brasil
Educação Há 17 horas

Inep disponibiliza cadernos de provas do Enade Licenciaturas de 2024

Candidatos da PND 2025 podem revisar questões como forma de estudar

 Apresentação foi conduzida pelo subsecretário Marcelo Jerônimo e pela diretora Salete Albuquerque -Foto: Divulgação Seduc
Educação Há 22 horas

Secretaria da Educação orienta escolas sobre aplicação do Simulado SAEB 2025 em transmissão ao vivo

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realizou na quinta-feira (4/9) uma live com orientações para a aplicação do Simula...
Educação Há 24 horas

Começam hoje as inscrições para o vestibular da Unesp

São 5.867 vagas em 24 cidades no estado

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

TCE suspende processos seletivos para escolas cívico-militares em SP

Decisão não extingue programa, mas paralisa sua implantação no estado

Tenente Portela, RS
10°
Tempo nublado
Mín. Máx. 13°
10° Sensação
3.31 km/h Vento
95% Umidade
100% (10.17mm) Chance chuva
06h44 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Segunda
22° 13°
Terça
21° 13°
Quarta
25° 10°
Últimas notícias
Câmara Há 3 minutos

Comissão aprova projeto que eleva a pena por fraude em concorrência pública
Câmara Há 3 minutos

Comissão da Câmara debate a criação de uma lei geral para a Polícia Penal
Câmara Há 3 minutos

Comissão debate impactos de aterro sanitário em área de proteção do rio Descoberto
Câmara Há 3 minutos

Comissão aprova crédito específico para agricultura familiar e incentivo para jovem permanecer no campo
Câmara Há 3 minutos

CPMI do INSS ouve o ex-ministro da Previdência Carlos Lupi na próxima segunda-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,50%
Euro
R$ 6,35 +0,17%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 634,465,53 +0,04%
Ibovespa
142,361,56 pts 0.97%
Mega-Sena
Concurso 2910 (04/09/25)
03
04
11
15
28
29
Ver detalhes
Quina
Concurso 6818 (04/09/25)
06
13
36
53
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2818 (03/09/25)
03
04
08
15
30
31
32
34
52
53
55
57
58
62
71
72
79
86
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2855 (03/09/25)
09
15
18
19
30
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias