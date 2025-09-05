Sexta, 05 de Setembro de 2025
TV Brasil exibe no domingo 1º jogo da final do Brasileirão feminino

Será entre Cruzeiro e Corinthians, em Belo Horizonte

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/09/2025 às 10h03

A TV Brasil exibe neste domingo (7), às 10h30, o jogo de ida da grande final da Série A1 do Brasileirão feminino de futebol, entre Cruzeiro e Corinthians, dando sequência à cobertura especial do campeonato. A partida será disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), e promete fortes emoções aos torcedores.

O Cruzeiro chega embalado após eliminar o Palmeiras com o placar agregado de 4 a 3, conquistando de forma inédita uma vaga na final da elite do futebol feminino. As Brabas, tricampeãs da competição, avançaram ao superar o São Paulo no jogo de ida por 2 a 0 e empatar o de volta em 2 a 2, garantindo mais uma vez presença na decisão.

O confronto marca o início da disputa pelo título nacional. O jogo de volta será no domingo seguinte (14), com mando de campo do Corinthians, por ter somado mais pontos ao longo do campeonato.

A transmissão reforça a estratégia da TV Brasil de ampliar a visibilidade das competições femininas. Além da Série A1, a emissora também exibiu partidas das Séries A2 e A3 do Brasileirão Feminino e transmitiu a Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública ( RNCP ), torcedores de todo o Brasil poderão acompanhar a decisão em sinal aberto e gratuito, com qualidade de imagem e som. Saiba como sintonizar.

Videocast Copa Delas

Para quem deseja aprofundar a experiência, o videocast Copa Delas , disponível no YouTube da TV Brasil , traz entrevistas, análises, comentários técnicos e bastidores dos clubes participantes.

Ao vivo e on demand

A programação da TV Brasil pode ser acompanhada pelo sinal aberto, TV por assinatura, parabólica e online. Os jogos ficam disponíveis ao vivo e sob demanda no TV Brasil Play , pelo site ou aplicativo gratuito para Android e iOS.

Assista também pela WebTV .

