Brasil Esporte estreia domingo na TV Brasil com foco em vida saudável

Estreia na TV Brasil neste domingo (7) o Brasil Esporte, um programa semanal para quem curte esportes e busca um estilo de vida saudável. A nova atração do jornalismo esportivo será uma revista eletrônica descontraída, com espaço para reportagens, entrevistas, debates sobre jogos de futebol e quadros especiais sobre treinamento, nutrição e saúde. Outros destaques serão o esporte paralímpico, que será abordado durante todo o ano, e os esportes eletrônicos. O Brasil Esporte vai ao ar às 20h30 e terá uma hora de duração.

“O programa vai mostrar atletas e competições de alto rendimento, e também vai estimular a pessoa que está em casa a fazer atividade física, praticar esporte. Quem movimenta o corpo vive mais. A nossa missão é torcer pelos atletas e promover a cultura do exercício físico", pontuou Paulo Roberto Garritano, gerente de esportes da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Durante o Brasil Esporte, o público poderá conferir dicas sobre como incorporar a atividade física e funcional na rotina diária. O programa também terá entrevistas com atletas, técnicos e demais profissionais envolvidos com modalidades esportivas.

“Estamos acostumados a ver o produto final do esporte, com foco no resultado do atleta, mas nos esquecemos que há médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, psicólogos, jornalistas, historiadores. Todos com influência direta no esporte. E além do atleta de alto rendimento, o esporte é o caminho para a educação, formação de profissionais. O esporte merece ser discutido com a dimensão que ele representa no nosso país, e é a partir disso que vamos nos debruçar aos domingos”, adiantou Maurício Costa, que revezará a apresentação do programa com Marília Arrigoni.

Edição de estreia no domingo (7)

O primeiro Brasil Esporte incluirá três quadros especiais. "Que treta é essa" será um deles, com um debate bem humorado sobre os principais assuntos da semana. Já o "Bola Laranja" abordará as novidades do basquete no Brasil e no mundo, com o repórter Igor Santos. O terceiro quadro será o "Eficientes" que mostrara o dia a dia do esporte paralímpico no país com o repórter Lincoln Chaves.

O programa de estreia vai abordar o aumento alarmante do excesso de peso ou obesidade entre crianças entre cinco e nove anos no país. Atualmente, 14,2% das crianças brasileiras com menos de cinco anos de idade – três em cada 10 - têm excesso de peso ou obesidade, quase o triplo da média global (5,6%). Entre os adolescentes a taxa é ainda mais gritante: 33% estão com excesso de peso, o equivalente a um terço dos adolescentes brasileiros, quando a média mundial é de 18,2%. Os dados constam do levantamento de 2023 do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), do Ministério da Saúde.

Os índices crescentes de sobrepeso no Brasil e no mundo preocupam os profissionais de saúde, já que a obesidade infantil está relacionada com o risco aumentado de hipertensão arterial, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, câncer e outras doenças crônicas na vida adulta. A Organização Mundial de Saúde (OMS) projeta para 2035 um total de 75 milhões de crianças com obesidade em todo o mundo.

O tema será debatido ao vivo no Brasil Esporte com a endocrinologista Ana Carolina Nader, especializada em obesidade infantil, e o mestre em artes marciais Felipe Tropeço.

"O programa vai além das competições e resultados, será um programa com um abordagem muito maior. Sempre girando ao redor do esporte vamos falar de saúde, estimulo à atividade física, lançamentos de filmes e livros. É função da comunicação pública expandir esse conhecimento. O mundo esportivo é gigante", concluiu Cidinha Matos, diretora de jornalismo da EBC.