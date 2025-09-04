Quinta, 04 de Setembro de 2025
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula pede mobilização popular contra aprovação do projeto da anistia

Presidente disse que a extrema direita ainda tem força no Congresso

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/09/2025 às 16h03

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quinta-feira (4), que caso o projeto da anistia seja votado no Congresso, há “risco” de que seja aprovado. Em encontro com comunicadores e influenciadores de redes periféricas, Lula disse que a mobilização contra a aprovação do texto também tem que ser feita pelo povo.

“Se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. Porque o Congresso, vocês sabem, não é um Congresso eleito pela periferia”, disse durante visita à comunidade Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte (MG).

Segundo Lula, a extrema direita ainda tem muita força no Congresso Nacional.

“O Congresso tem ajudado o governo, o governo aprovou quase tudo que o governo queria, mas a extrema direita tem muita força ainda. Então, é uma batalha que tem que ser feita também pelo povo. Então, o que eu queria pedir a vocês é isso, é que vocês têm um compromisso. Da mesma forma que eu disse o seguinte: o Brasil só tem um dono que é o povo brasileiro, as comunidades tem o melhor representante que são vocês”, acrescentou Lula aos apoiadores.

O projeto de lei da anistia defendido pela oposição , liderada pelo Partido Liberal (PL), perdoa os condenados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, incluindo os financiadores, incentivadores e organizadores. Se aprovada, a lei pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado , por estar entre as principais cabeças por trás da trama golpista.

Entretanto, o próprio STF já considerou inconstitucional a anistia por crimes contra a ordem democrática , na decisão que anulou o indulto concedido ao ex-deputado Daniel Silveira pelo então presidente Jair Bolsonaro. Ele foi condenado , em abril de 2022, pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos Poderes e coação no curso do processo. Em 2020 e 2021, por meio das redes sociais, Silveira incitou à invasão da Corte e sugeriu agressões físicas aos ministros do Supremo.

Politização

Para o presidente Lula, o Brasil vive um "momento de incompreensão" e, nesse sentido, é preciso politizar as comunidades.

“As pessoas precisam ser politizadas. As pessoas precisam ser orientadas sobre o que é certo e o que é errado. Nós precisamos combater a fake news. Não tem porquê a gente deixar que a mentira seja mais importante do que a verdade”, disse aos influenciadores, nesta quinta-feira.

Ao citar diversas carências que ainda existem no país, Lula pediu ajuda ao grupo para divulgar as políticas públicas para a população. “Eu sei essa desgraceira que acontece na periferia e eu quero mudar isso”, afirmou.

“Então, eu queria a ajuda de vocês para mudar. Não tem problema de reclamar, não tem problema de questionar, falar mal de ministro, falar mal do presidente da República. É preciso fazer as coisas funcionarem, senão a democracia não tem sentido pro povo. A democracia pro povo é comer, é estudar, é morar, é ter acesso à cultura, ao lazer, é fazer o que quiserem”, acrescentou.

Após o encontro, em evento na comunidade, Lula lançou o programa Gás do Povo , que garantirá gás de cozinha gratuito a famílias de baixa renda.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcos Oliveira/Agência Senado
Política Há 2 horas

Senado oficializa afastamento de Marcos do Val por 115 dias

Pedido do senador foi validado por junta médica da Casa
Política Há 5 horas

PP e União saem do governo para herdar voto bolsonarista, diz analista

Federação desembarcou do governo no início do julgamento do STF
Política Há 7 horas

Laurez Moreira assume governo do Tocantins e exonera secretários

STJ confirmou ontem o afastamento do governador Wanderley Barbosa

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Política Há 23 horas

Tarifa social de energia elétrica é aprovada em comissão do Congresso

Medida isenta famílias de baixa renda da conta de luz

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Política Há 1 dia

Deputado Mendonça Filho será relator da PEC da Segurança Pública

Comissão especial será presidida por Aluisio Mendes

Tenente Portela, RS
16°
Chuvas esparsas
Mín. 12° Máx. 20°
16° Sensação
3.37 km/h Vento
98% Umidade
100% (10.29mm) Chance chuva
06h45 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sexta
12°
Sábado
13°
Domingo
19°
Segunda
19° 13°
Terça
20° 12°
Últimas notícias
Câmara Há 1 minuto

Diretora da Controladoria-Geral da União detalha apuração sobre descontos indevidos feitos pelo INSS
Geral Há 1 minuto

Após quebrar dente, Braga Netto pede autorização para fazer exames
Câmara Há 15 minutos

Comissão aprova programa de combate ao câncer de pele entre pescadores e trabalhadores rurais
Senado Federal Há 15 minutos

À CPMI, diretora aponta que CGU audita todas as entidades ligadas ao INSS
Economia Há 15 minutos

Financiamentos de motos crescem 10,3%; carros e caminhões têm queda

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,09%
Euro
R$ 6,34 -0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 637,364,40 -1,49%
Ibovespa
140,993,25 pts 0.81%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6817 (03/09/25)
02
13
52
60
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2818 (03/09/25)
03
04
08
15
30
31
32
34
52
53
55
57
58
62
71
72
79
86
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2855 (03/09/25)
09
15
18
19
30
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias