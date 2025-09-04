Quinta, 04 de Setembro de 2025
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Começam hoje as inscrições para o vestibular da Unesp

São 5.867 vagas em 24 cidades no estado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/09/2025 às 12h33

As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) estão abertas a partir desta quinta-feira (4), e vão até o dia 8 de outubro, com 5.867 vagas em 24 cidades do estado de São Paulo.

O exame possibilita o ingresso em 136 cursos de graduação. As provas do vestibular acontecem no dia 2 de novembro, para a primeira fase, e 7 e 8 de dezembro, para a segunda fase, em 35 cidades do estado de São Paulo.

A taxa de inscrição é R$ 210. Os estudantes matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista têm desconto de 75% da taxa de inscrição, pagando R$ 52,50.

A partir do Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP), a Unesp direciona 50% das vagas de cada curso para estudantes que tenham concluído todo o ensino médio em escola pública. Dessas vagas, 35% são reservadas a candidatos que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas.

Confira as vagas disponíveis nos cursos da Unesp em cada cidade:

  • Araçatuba - 112 vagas.
  • Araraquara - 678 vagas.
  • Assis - 309 vagas.
  • Bauru - 899 vagas.
  • Botucatu - 478 vagas.
  • Dracena - 62 vagas.
  • Franca - 328 vagas.
  • Guaratinguetá - 243 vagas.
  • Ilha Solteira - 234 vagas.
  • Itapeva - 58 vagas.
  • Jaboticaba - 224 vagas.
  • Marília - 351 vagas.
  • Ourinhos - 46 vagas.
  • Presidente Prudente - 461 vagas.
  • Registro - 56 vagas.
  • Rio Claro - 373 vagas.
  • Rosana - 50 vagas.
  • São João da Boa Vista - 62 vagas.
  • São José do Rio Preto - 344 vagas.
  • São José dos Campos - 96 vagas.
  • São Paulo - 185 vagas.
  • São Vicente - 64 vagas.
  • Sorocaba - 64 vagas.
  • Tupã - 90 vagas.

Todas as orientações do exame podem ser encontradas no Manual do Candidato na página da Unesp.

* Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Apresentação foi conduzida pelo subsecretário Marcelo Jerônimo e pela diretora Salete Albuquerque -Foto: Divulgação Seduc
Educação Há 37 minutos

Secretaria da Educação orienta escolas sobre aplicação do Simulado SAEB 2025 em transmissão ao vivo

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realizou na quinta-feira (4/9) uma live com orientações para a aplicação do Simula...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Há 22 horas

TCE suspende processos seletivos para escolas cívico-militares em SP

Decisão não extingue programa, mas paralisa sua implantação no estado
Educação Há 24 horas

Inep seleciona professores para elaborar e revisar o Encceja

Inscrições vão de 22 de setembro a 5 de novembro

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Prouni 2025/2: prazo para comprovar informações termina na sexta-feira

Entrega de documentos na faculdade pode ser virtual ou presencial
Educação Há 2 dias

Azerbaijão firma parceria com Brasil para oferecer bolsas de pesquisa

Energia renovável e transformação digital serão temas prioritários

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 20°
19° Sensação
2.48 km/h Vento
82% Umidade
100% (10.29mm) Chance chuva
06h45 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sexta
12°
Sábado
13°
Domingo
19°
Segunda
19° 13°
Terça
20° 12°
Últimas notícias
Entretenimento Há 20 minutos

Está em cartaz exposição Caminhos da Independência no Salão nobre da GLESP
Senado Federal Há 20 minutos

CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
Tecnologia Há 34 minutos

Desafios de gestão marcam início da carreira de advogados
Educação Há 34 minutos

Secretaria da Educação orienta escolas sobre aplicação do Simulado SAEB 2025 em transmissão ao vivo
Senado Federal Há 34 minutos

Consultorias divulgam nota informativa sobre proposta orçamentária de 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,46 +0,18%
Euro
R$ 6,35 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 634,803,68 -2,16%
Ibovespa
141,097,63 pts 0.88%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6817 (03/09/25)
02
13
52
60
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2818 (03/09/25)
03
04
08
15
30
31
32
34
52
53
55
57
58
62
71
72
79
86
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2855 (03/09/25)
09
15
18
19
30
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias