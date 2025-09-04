Grêmio surpreende e anuncia Willian, ex-Chelsea

O Grêmio agitou os minutos finais da janela de transferências com a contratação de Willian. O ponta, ex-Chelsea, chegou ao clube gaúcho livre no mercado após uma breve passagem pelo Olympiacos, da Grécia. Sua volta ao futebol brasileiro acontece quatro temporadas depois de sua última atuação no país, quando defendeu as cores do Corinthians.

A passagem de Willian pelo time paulista foi turbulenta. Sua saída foi marcada por polêmicas fora de campo, já que o jogador alegou falta de segurança e ameaças recebidas na internet para rescindir o contrato. Dentro das quatro linhas, o desempenho também ficou aquém do esperado. Apesar de ser a principal referência técnica em 2021 e 2022, o atacante marcou apenas 1 gol e deu 6 assistências em 45 jogos.

Queda de rendimento e currículo vitorioso

Desde que deixou o Chelsea na temporada 2019/2020 — onde teve um desempenho notável com 11 gols e 9 assistências em 47 partidas — Willian não conseguiu manter o mesmo nível. Nos últimos quatro anos, o atleta passou por Arsenal, Corinthians, Fulham, Olympiacos e novamente Fulham, acumulando 12 gols e 21 assistências em 172 jogos, números que mostram uma queda em sua produção.

Apesar da recente fase, o currículo de Willian impressiona. Segundo o site OGol, ele soma 114 gols e 81 assistências ao longo da carreira. O ponta já conquistou 21 títulos, sendo 20 como profissional. Entre os principais troféus, destacam-se oito ligas nacionais, incluindo duas Premier League. Ele também levantou o troféu da Europa League duas vezes, uma com o Shakhtar Donetsk e outra com o Chelsea. Pela Seleção Brasileira, o jogador foi campeão da Copa América em 2019.

Willian também detém um feito notável na Premier League: ele é o brasileiro com mais partidas disputadas na história da competição, superando nomes de peso como Fernandinho, David Luiz e Roberto Firmino. Essa longevidade na elite inglesa é um testemunho da consistência que ele demonstrou durante os anos em que defendeu Chelsea, Arsenal e Fulham.

A aposta do Grêmio em Willian é uma tentativa de adicionar experiência e qualidade técnica ao elenco. Agora, a torcida gremista espera que o ponta consiga reencontrar o bom futebol e justificar a contratação de peso.