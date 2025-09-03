Quarta, 03 de Setembro de 2025
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ancelotti manterá Brasil com quatro atacantes em duelo contra o Chile

Seleção joga às 2130 desta quarta no Maracanã pelas Eliminatórias

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/09/2025 às 17h18

A seleção brasileira masculina de futebol seguirá com quatro atacantes contra o Chile no penúltimo jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, na noite desta quinta-feira (4), no Maracanã. O técnico italiano Carlo Ancelotti disse em entrevista coletiva nesta quarta (3) que quer ver o time jogando para frente, mas sem descuidar da defesa. Para isso, o treinador decidiu manter o mesmo esquema tático adotado no último jogo da amarelinha contra o Paraguai. Já classificado, o Brasil enfrenta o Chile, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada das Eliminatórias. O jogo terá transmissão da Rádio Nacional.

“Saímos do jogo contra o Paraguai muito contentes, satisfeitos, penso que o time jogou muito bem, teve boa atitude, ofensiva, defensiva, intensidade. É o que queremos fazer no jogo de amanhã, jogar intenso, ser forte defensivamente, fazer uma boa pressão ofensiva, jogar rápido com bola. Acho que se pode repetir o jogo contra o Paraguai para que a torcida possa estar contente com nosso jogo”, afirmou Ancelotti.

[Post Instagram]

O ataque brasileiro deve começar jogando com Raphinha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli. O quarteto atuou junto na tarde de terça (2), no primeiro treino com todos os convocados . No mesmo time estavam Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Malhalhães e Douglas; Casemiro e Bruno Guimarães.

"Testei quatro atacantes no treino. A ideia é jogar sem mudar muito o que foi no jogo contra o Paraguai. Vou colocar muitos atacantes, mas o importante é que o time não perca equilíbrio e defenda bem", projetou o técnico italiano.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ancelotti adiantou o posicionamento de alguns atacantes na armação das jogadas.

“O João Pedro pode jogar como número 10 ou como centroavante. No jogo de amanhã [quinta, 4 de setembro], vai jogar como centroavante. Atrás dele tenho que pensar quem colocar, pode ser Estêvão, pode ser Raphinha também”, disse o técnico. “O Estêvão tem muita qualidade e pode jogar também por dentro. Como estamos vendo nos treinos. Raphinha, Vinicius, Martinelli, também jogam muito bem por dentro. É o que pede o futebol moderno”, concluiu.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação
Patinação Há 4 horas

Clube Magia da Patinação tem dois convocados para o Mundial na China

O evento, organizado pela World Skate, reunirá competidores de diversos países em modalidades como Free Skating, Solo Dance, Couple Dance, Pairs, Quartetos e Show Groups, evidenciando o crescimento da patinação artística brasileira.

 Crédito: Rafael Rodrigues
Esportes Há 6 horas

Wizard by Pearson fecha parceria com Esporte Clube Bahia

Marca passa a ser patrocinadora oficial do Bahia pelos próximos dois anos. Bolsas de estudo serão oferecidas aos colaboradores do clube, além de de...
Esportes Há 21 horas

Ancelotti comanda primeira atividade com todos os convocados

Rádio Nacional transmite jogo entre Brasil e Chile na próxima quinta
Esportes Há 23 horas

João Fonseca integra quinteto brasileiro convocado para Copa Davis

Equipe amarelinha enfrentará a da Grécia nos dias 13 e 14 de setembro
Esportes Há 24 horas

Confut: TV Brasil participa de grande fórum sobre mercado de futebol

Emissora registra aumento da audiência do Brasileirão Feminino

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
28° Sensação
2.72 km/h Vento
45% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quinta
21° 15°
Sexta
14°
Sábado
13°
Domingo
18°
Segunda
15° 13°
Últimas notícias
Senado Federal Há 10 minutos

Tributar aplicações reduzirá financiamento da infraestrutura, aponta debate
Senado Federal Há 10 minutos

Senado confirma acordo Brasil-Índia para ampliar investimentos recíprocos
Geral Há 10 minutos

No Rio, Bope recebe verba de R$ 31,6 milhões para combate ao crime
Câmara Há 10 minutos

Ministério dos Transportes tem redução de 40% na previsão orçamentária para 2026
Câmara Há 10 minutos

Comissão aprova medida provisória que amplia isenção da conta de luz para famílias de baixa renda

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,30%
Euro
R$ 6,36 -0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 648,408,99 +0,79%
Ibovespa
139,863,63 pts -0.34%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6816 (02/09/25)
01
27
50
71
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias