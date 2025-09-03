Clube Magia da Patinação tem dois convocados para o Mundial na China

O Clube Magia da Patinação contará com dois integrantes na Seleção Brasileira que disputará o Artistic Skating World Championships 2025, entre os dias 17 e 30 de outubro, em Beijing, na China. O atleta Bernardo Folle Sponchiado irá competir na Classe Internacional - Free Skating - Júnior Masculino, e o professor do clube, Patrik Moretti, estará junto à delegação.

O evento, organizado pela World Skate, reunirá competidores de diversos países em modalidades como Free Skating, Solo Dance, Couple Dance, Pairs, Quartetos e Show Groups, evidenciando o crescimento da patinação artística brasileira.

Nos últimos meses, Sponchiado vem acumulando experiência internacional. Em abril, participou da etapa da Copa do Mundo de Patinação Artística em Buenos Aires, conquistando a 10ª colocação na categoria Júnior Masculino. Em maio, competiu em Trieste, na Itália, nas provas de programa curto e programa livre. No Sul-Americano, realizado em Venâncio Aires entre os dias 4 e 17 de agosto, ficou em terceiro lugar.

Programação (BRT)

Sexta, 18/out

03:10 — Treino sem música

Sábado, 19/out

00:00 — Treino — Programa Curto

07:40 — Competição — Programa Curto

Domingo, 20/out

02:20 — Treino — Programa Longo

04:20 — Treino — Programa Longo

Terça, 21/out

04:45 — Competição — Programa Longo

07:50 — Competição — Programa Longo

Quarta, 22/out

05:15 — Cerimônia de Premiação

Como funciona a avaliação

No Mundial de Patinação Artística, cada atleta disputa de forma individual. A competição é dividida em duas apresentações: o programa curto e o programa longo.

No programa curto, os patinadores devem cumprir elementos obrigatórios, como saltos e giros específicos, em um tempo reduzido. Já no programa longo, há mais liberdade criativa, permitindo que o atleta combine técnica e expressão artística em uma apresentação mais completa. As notas são atribuídas por juízes e se dividem em dois blocos: os pontos técnicos, que avaliam a execução dos elementos (saltos, giros, sequências de passos), e os pontos de apresentação, que consideram coreografia, musicalidade e desempenho geral.

O resultado final de cada competidor é a soma das notas obtidas no programa curto e no programa longo. Assim, a classificação é individual, e vence quem alcançar a maior pontuação total.

Na China, a delegação do Brasil será liderada pelo delegado Carlos Eduardo Paiva, responsável por acompanhar a preparação e garantir suporte técnico e organizacional durante a competição.

Esta ação integra o MAGIA DA PATINAÇÃO 2024/2025, que é financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio do PRÓ-ESPORTE RS LIE.

Matéria produzida pela estagiária de Jornalismo da UFSM/FW, Victória Veiga.