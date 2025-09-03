Quarta, 03 de Setembro de 2025
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Clube Magia da Patinação tem dois convocados para o Mundial na China

O evento, organizado pela World Skate, reunirá competidores de diversos países em modalidades como Free Skating, Solo Dance, Couple Dance, Pairs, Quartetos e Show Groups, evidenciando o crescimento da patinação artística brasileira.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Ascom Magia da Patinação
03/09/2025 às 14h55
Clube Magia da Patinação tem dois convocados para o Mundial na China
Foto: Divulgação

O Clube Magia da Patinação contará com dois integrantes na Seleção Brasileira que disputará o Artistic Skating World Championships 2025, entre os dias 17 e 30 de outubro, em Beijing, na China. O atleta Bernardo Folle Sponchiado irá competir na Classe Internacional - Free Skating - Júnior Masculino, e o professor do clube, Patrik Moretti, estará junto à delegação.

O evento, organizado pela World Skate, reunirá competidores de diversos países em modalidades como Free Skating, Solo Dance, Couple Dance, Pairs, Quartetos e Show Groups, evidenciando o crescimento da patinação artística brasileira.

Nos últimos meses, Sponchiado vem acumulando experiência internacional. Em abril, participou da etapa da Copa do Mundo de Patinação Artística em Buenos Aires, conquistando a 10ª colocação na categoria Júnior Masculino. Em maio, competiu em Trieste, na Itália, nas provas de programa curto e programa livre. No Sul-Americano, realizado em Venâncio Aires entre os dias 4 e 17 de agosto, ficou em terceiro lugar.

Programação (BRT)

Sexta, 18/out

03:10 — Treino sem música

Sábado, 19/out

00:00 — Treino — Programa Curto

07:40 — Competição — Programa Curto 

Domingo, 20/out

02:20 — Treino — Programa Longo

04:20 — Treino — Programa Longo

Terça, 21/out

04:45 — Competição — Programa Longo

07:50 — Competição — Programa Longo

Quarta, 22/out

05:15 — Cerimônia de Premiação

Como funciona a avaliação

No Mundial de Patinação Artística, cada atleta disputa de forma individual. A competição é dividida em duas apresentações: o programa curto e o programa longo.

No programa curto, os patinadores devem cumprir elementos obrigatórios, como saltos e giros específicos, em um tempo reduzido. Já no programa longo, há mais liberdade criativa, permitindo que o atleta combine técnica e expressão artística em uma apresentação mais completa. As notas são atribuídas por juízes e se dividem em dois blocos: os pontos técnicos, que avaliam a execução dos elementos (saltos, giros, sequências de passos), e os pontos de apresentação, que consideram coreografia, musicalidade e desempenho geral.

O resultado final de cada competidor é a soma das notas obtidas no programa curto e no programa longo. Assim, a classificação é individual, e vence quem alcançar a maior pontuação total.

Na China, a delegação do Brasil será liderada pelo delegado Carlos Eduardo Paiva, responsável por acompanhar a preparação e garantir suporte técnico e organizacional durante a competição.

Esta ação integra o MAGIA DA PATINAÇÃO 2024/2025, que é financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio do PRÓ-ESPORTE RS LIE.

Matéria produzida pela estagiária de Jornalismo da UFSM/FW, Victória Veiga. 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Crédito: Rafael Rodrigues
Esportes Há 3 horas

Wizard by Pearson fecha parceria com Esporte Clube Bahia

Marca passa a ser patrocinadora oficial do Bahia pelos próximos dois anos. Bolsas de estudo serão oferecidas aos colaboradores do clube, além de de...
Esportes Há 19 horas

Ancelotti comanda primeira atividade com todos os convocados

Rádio Nacional transmite jogo entre Brasil e Chile na próxima quinta
Esportes Há 20 horas

João Fonseca integra quinteto brasileiro convocado para Copa Davis

Equipe amarelinha enfrentará a da Grécia nos dias 13 e 14 de setembro
Esportes Há 21 horas

Confut: TV Brasil participa de grande fórum sobre mercado de futebol

Emissora registra aumento da audiência do Brasileirão Feminino
Esportes Há 2 dias

Tênis: Bia Haddad é eliminada do US Open

Brasileira perde por 2 sets a 0 para Amanda Anisimova

Tenente Portela, RS
30°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
29° Sensação
4.25 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quinta
21° 15°
Sexta
14°
Sábado
13°
Domingo
18°
Segunda
15° 13°
Últimas notícias
Justiça Há 1 minuto

Veja principais pontos citados pela defesa dos réus da trama golpista
Câmara Há 1 minuto

Câmara inicia sessão de votações; acompanhe
Economia Há 1 minuto

BNDES e Senai vão repassar R$ 56 milhões para a indústria 4.0
Tecnologia Há 16 minutos

Dinamize inaugura filial em Minas Gerais para dobrar base de clientes
Senado Federal Há 16 minutos

Moro afirma que Senado preserva essência da Lei da Ficha Limpa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,46 -0,18%
Euro
R$ 6,37 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 650,105,61 +0,93%
Ibovespa
139,703,45 pts -0.45%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6816 (02/09/25)
01
27
50
71
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias