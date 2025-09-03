Wizard by Pearson fecha parceria com Esporte Clube Bahia

Com a intenção de ampliar o acesso ao aprendizado do inglês e de unir educação ao esporte, a Wizard by Pearson e o Esporte Clube Bahia SAF anunciam uma parceria inédita que envolve ações de marketing e a oferta de bolsas e descontos para públicos-chave do clube. O acordo prevê que a marca de idiomas no Brasil passa a ser a patrocinadora digital do Bahia pelos próximos dois anos, além de envolver a oferta de bolsas para os colaboradores do clube, incluindo jogadores profissionais e da base. Já para a torcida, condições especiais de matrícula também estão na lista dos benefícios que serão anunciados ao longo da parceria.

Os bolsistas beneficiados pela parceria terão até 140 horas/aula na metodologia Wizard ON, de ensino online, com acesso às certificações que medirão a evolução e desenvolvimento no idioma de cada aluno, com acompanhamento pedagógico da unidade Wizard de referência e da equipe Pearson, detentora da marca. A iniciativa fortalece o investimento da SAF em habilidades essenciais para o desenvolvimento profissional e pessoal de seus funcionários, além de ampliar essa oferta de valor aos seus torcedores, investindo em competitividade e empregabilidade.

De acordo com Rafael Soares, diretor de Marketing e Negócios do Esporte Clube Bahia SAF, iniciativas como esta ampliam a comunicação com os demais integrantes do City Football Group e seus parceiros internacionais, aproximando ainda mais o Bahia de uma atuação global. "A parceria com a Wizard fortalece a estratégia do Bahia de se associar a marcas que compartilham valores de transformação e impacto positivo. É uma iniciativa que amplia o alcance do clube e gera benefícios concretos para a nossa torcida. Em um cenário de estrutura multiclubes, a capacitação em diferentes idiomas se torna fundamental para atletas, comissão técnica e profissionais que transitam entre países, promovendo integração e desenvolvimento pessoal", afirma.

A chegada da Wizard by Pearson ao Bahia vai ao encontro com a pesquisa “Idiomas e Habilidades”, realizada pela Pearson em parceria com a Opinion Box, que ouviu mais de 7 mil brasileiros, entre fevereiro e abril de 2025, que mostrou que entre as principais motivações para estudar inglês, o destaque é o desenvolvimento profissional, seguido por turismo e interesse cultural. O aprendizado se dá, sobretudo, por meio de aplicativos, autoestudo e aulas presenciais – nesta ordem. Ainda de acordo com o estudo, o Nordeste aparece com 39% do engajamento atual com o aprendizado de inglês.

"Aprender inglês hoje não é apenas um diferencial, mas uma necessidade para quem deseja expandir suas possibilidades no mercado e no esporte. Essa parceria com o Bahia mostra como o ensino de idiomas pode impactar a vida de atletas, colaboradores e torcedores, desenvolvendo novas skills e abrindo portas para o futuro profissional dos envolvidos", afirma Anderson Estevão, diretor Comercial da Pearson Latam.

Com mais de 400 mil alunos no Brasil e mais de 1.000 escolas, a Wizard by Pearson ensina idiomas no Brasil e tem presença em países como Estados Unidos, Japão, México, Irlanda e Colômbia. Sua metodologia própria valoriza o ritmo e as particularidades de cada aluno, visando garantir resultados mais consistentes. Além do inglês, a rede oferece cursos de espanhol, francês, italiano, alemão, japonês e português para estrangeiros.