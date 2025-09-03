Quarta, 03 de Setembro de 2025
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Wizard by Pearson fecha parceria com Esporte Clube Bahia

Marca passa a ser patrocinadora oficial do Bahia pelos próximos dois anos. Bolsas de estudo serão oferecidas aos colaboradores do clube, além de de...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/09/2025 às 12h19
Wizard by Pearson fecha parceria com Esporte Clube Bahia
Crédito: Rafael Rodrigues

Com a intenção de ampliar o acesso ao aprendizado do inglês e de unir educação ao esporte, a Wizard by Pearson e o Esporte Clube Bahia SAF anunciam uma parceria inédita que envolve ações de marketing e a oferta de bolsas e descontos para públicos-chave do clube. O acordo prevê que a marca de idiomas no Brasil passa a ser a patrocinadora digital do Bahia pelos próximos dois anos, além de envolver a oferta de bolsas para os colaboradores do clube, incluindo jogadores profissionais e da base. Já para a torcida, condições especiais de matrícula também estão na lista dos benefícios que serão anunciados ao longo da parceria.

Os bolsistas beneficiados pela parceria terão até 140 horas/aula na metodologia Wizard ON, de ensino online, com acesso às certificações que medirão a evolução e desenvolvimento no idioma de cada aluno, com acompanhamento pedagógico da unidade Wizard de referência e da equipe Pearson, detentora da marca. A iniciativa fortalece o investimento da SAF em habilidades essenciais para o desenvolvimento profissional e pessoal de seus funcionários, além de ampliar essa oferta de valor aos seus torcedores, investindo em competitividade e empregabilidade.

De acordo com Rafael Soares, diretor de Marketing e Negócios do Esporte Clube Bahia SAF, iniciativas como esta ampliam a comunicação com os demais integrantes do City Football Group e seus parceiros internacionais, aproximando ainda mais o Bahia de uma atuação global. "A parceria com a Wizard fortalece a estratégia do Bahia de se associar a marcas que compartilham valores de transformação e impacto positivo. É uma iniciativa que amplia o alcance do clube e gera benefícios concretos para a nossa torcida. Em um cenário de estrutura multiclubes, a capacitação em diferentes idiomas se torna fundamental para atletas, comissão técnica e profissionais que transitam entre países, promovendo integração e desenvolvimento pessoal", afirma.

A chegada da Wizard by Pearson ao Bahia vai ao encontro com a pesquisa “Idiomas e Habilidades”, realizada pela Pearson em parceria com a Opinion Box, que ouviu mais de 7 mil brasileiros, entre fevereiro e abril de 2025, que mostrou que entre as principais motivações para estudar inglês, o destaque é o desenvolvimento profissional, seguido por turismo e interesse cultural. O aprendizado se dá, sobretudo, por meio de aplicativos, autoestudo e aulas presenciais – nesta ordem. Ainda de acordo com o estudo, o Nordeste aparece com 39% do engajamento atual com o aprendizado de inglês.

"Aprender inglês hoje não é apenas um diferencial, mas uma necessidade para quem deseja expandir suas possibilidades no mercado e no esporte. Essa parceria com o Bahia mostra como o ensino de idiomas pode impactar a vida de atletas, colaboradores e torcedores, desenvolvendo novas skills e abrindo portas para o futuro profissional dos envolvidos", afirma Anderson Estevão, diretor Comercial da Pearson Latam.

Com mais de 400 mil alunos no Brasil e mais de 1.000 escolas, a Wizard by Pearson ensina idiomas no Brasil e tem presença em países como Estados Unidos, Japão, México, Irlanda e Colômbia. Sua metodologia própria valoriza o ritmo e as particularidades de cada aluno, visando garantir resultados mais consistentes. Além do inglês, a rede oferece cursos de espanhol, francês, italiano, alemão, japonês e português para estrangeiros.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 15 horas

Ancelotti comanda primeira atividade com todos os convocados

Rádio Nacional transmite jogo entre Brasil e Chile na próxima quinta
Esportes Há 17 horas

João Fonseca integra quinteto brasileiro convocado para Copa Davis

Equipe amarelinha enfrentará a da Grécia nos dias 13 e 14 de setembro
Esportes Há 18 horas

Confut: TV Brasil participa de grande fórum sobre mercado de futebol

Emissora registra aumento da audiência do Brasileirão Feminino
Esportes Há 2 dias

Tênis: Bia Haddad é eliminada do US Open

Brasileira perde por 2 sets a 0 para Amanda Anisimova
Esportes Há 2 dias

Dupla de Luisa Stefani vence 3ª seguida e vai às quartas do US Open

Ao lado da húngara Timea Babos, brasileira volta à quadra nesta terça

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
26° Sensação
3.52 km/h Vento
44% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quinta
21° 15°
Sexta
14°
Sábado
13°
Domingo
18°
Segunda
15° 13°
Últimas notícias
Esportes Há 9 minutos

Wizard by Pearson fecha parceria com Esporte Clube Bahia
Câmara Há 9 minutos

CPMI do INSS ouve Controladoria da União sobre fraudes em aposentadorias
Câmara Há 9 minutos

Comissão aprova projeto que dá previsão legal para Disque 100 e prioriza pessoa idosa na telessaúde
Geral Há 9 minutos

Deputado estadual é preso por intermediar armas para facção no Rio
Justiça Há 24 minutos

Não há uma única prova que ligue Bolsonaro a golpe de 8/01, diz defesa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,48%
Euro
R$ 6,36 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 646,598,83 +0,69%
Ibovespa
140,192,55 pts -0.1%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6816 (02/09/25)
01
27
50
71
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias