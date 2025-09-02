Terça, 02 de Setembro de 2025
15°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Confut: TV Brasil participa de grande fórum sobre mercado de futebol

Emissora registra aumento da audiência do Brasileirão Feminino

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/09/2025 às 18h59

A Empresa Brasil de Comunicação ( EBC ) estará presente na Confut Sudamericana 2025, de 2 a 4 de setembro, na Arena Pacaembu, em São Paulo (SP). O evento é considerado um dos maiores fóruns de discussão sobre o mercado do futebol na América do Sul, reunindo dirigentes, atletas, jornalistas e executivos da área. A EBC será representada pela diretora de Conteúdo e Programação, Antonia Pellegrino.

Pellegrino vai participar de dois painéis: às 11 horas de quarta-feira (3), no Palco Maradona, a executiva fala sobre conquistas de audiência e relevância da transmissão do futebol feminino na TV Brasil , emissora que faz parte da empresa pública. Na quinta-feira (4), às 10 horas, no Palco Pelé, ela participa do debate A Nova Era da Comunicação no Futebol: Gerando Conteúdos que Fortalecem a Relação com os Torcedores .

“A Confut é um grande evento sobre futebol e, neste ano, terá um summit com foco no futebol feminino. A TV Brasil é, desde 2024, a tela desta modalidade. Somos o canal de televisão aberta que mais exibe esporte praticado por mulheres no país. Mas além de exibirmos diversos campeonatos, nós somos comprometidos com o desenvolvimento da cadeia do futebol feminino, de modo que iniciativas em prol do desporto podem contar com a nossa parceria”, afirma Pellegrino.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Aceitação do público

Com o Brasileirão Feminino Série A1, a TV Brasil registrou um crescimento de 23,8% na audiência média em relação ao ano anterior, com destaque para as praças do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. O desempenho representa 51% acima da média geral da emissora no mesmo período.

O alcance médio por jogo também aumentou, passando de 118 mil para 140 mil domicílios, com crescimento no tempo médio de permanência por partida. Na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) , o alcance saltou de 2,1 milhões de pessoas em 2024 para 3 milhões em 2025, um aumento de 42,8%.

Além do Brasileirão Feminino A1, a TV Brasil também transmite as séries A2, A3 e exibiu a Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa) e os jogos da Conmebol Copa América de Futebol Feminino, que consagrou a seleção brasileira como campeã pela 9ª vez e garantiu vaga para o Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

Sobre a Confut 2025

A Confut Sudamerica destaca-se como um lugar estratégico para a criação de redes, intercâmbio de conhecimentos e o fomento de associações que impulsionam o desenvolvimento do futebol sul-americano, abordando temas como gestão, marketing tecnologia, formação de atletas e novos modelos de negociação no esporte.

Um dos destaques da programação deste ano é a realização da 3ª Cúpula do Futebol Feminino, espaço dedicado à discussão de estratégias e oportunidades para o crescimento da modalidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 19 horas

Tênis: Bia Haddad é eliminada do US Open

Brasileira perde por 2 sets a 0 para Amanda Anisimova
Esportes Há 23 horas

Dupla de Luisa Stefani vence 3ª seguida e vai às quartas do US Open

Ao lado da húngara Timea Babos, brasileira volta à quadra nesta terça
Esportes Há 24 horas

Eliminatórias: Brasil inicia preparação para jogo contra o Chile

Seleção joga na próxima quinta no estádio do Maracanã
Esportes Há 2 dias

Lauro Chaman leva tricampeonato Mundial de Paraciclismo na Bélgica

Paulista repete feitos de 2017 e 2021 e bate campeão olímpico de Paris
Esportes Há 2 dias

Grêmio arranca empate com o Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão

Santos fica no zero com Fluminense na estreia de Juan Pablo Vojvoda

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 27°
24° Sensação
2.5 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quarta
27° 16°
Quinta
20°
Sexta
11°
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Últimas notícias
Senado Federal Há 10 minutos

Comissão Mista de Orçamento deve votar LDO na próxima semana
Saúde Há 10 minutos

Saúde anuncia ampliação do atendimento em institutos federais do Rio
Agricultura Há 24 minutos

Governo e entidades firmam acordo para conservação da água e do solo no Rio Grande do Sul
Senado Federal Há 24 minutos

Aprovado projeto que unifica em oito anos o prazo de inelegibilidade
Esportes Há 24 minutos

Confut: TV Brasil participa de grande fórum sobre mercado de futebol

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 +0,55%
Euro
R$ 6,37 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 644,207,02 +2,78%
Ibovespa
140,335,16 pts -0.67%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6815 (01/09/25)
04
14
26
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias