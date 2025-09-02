Confut: TV Brasil participa de grande fórum sobre mercado de futebol

A Empresa Brasil de Comunicação ( EBC ) estará presente na Confut Sudamericana 2025, de 2 a 4 de setembro, na Arena Pacaembu, em São Paulo (SP). O evento é considerado um dos maiores fóruns de discussão sobre o mercado do futebol na América do Sul, reunindo dirigentes, atletas, jornalistas e executivos da área. A EBC será representada pela diretora de Conteúdo e Programação, Antonia Pellegrino.

Pellegrino vai participar de dois painéis: às 11 horas de quarta-feira (3), no Palco Maradona, a executiva fala sobre conquistas de audiência e relevância da transmissão do futebol feminino na TV Brasil , emissora que faz parte da empresa pública. Na quinta-feira (4), às 10 horas, no Palco Pelé, ela participa do debate A Nova Era da Comunicação no Futebol: Gerando Conteúdos que Fortalecem a Relação com os Torcedores .

“A Confut é um grande evento sobre futebol e, neste ano, terá um summit com foco no futebol feminino. A TV Brasil é, desde 2024, a tela desta modalidade. Somos o canal de televisão aberta que mais exibe esporte praticado por mulheres no país. Mas além de exibirmos diversos campeonatos, nós somos comprometidos com o desenvolvimento da cadeia do futebol feminino, de modo que iniciativas em prol do desporto podem contar com a nossa parceria”, afirma Pellegrino.

Aceitação do público

Com o Brasileirão Feminino Série A1, a TV Brasil registrou um crescimento de 23,8% na audiência média em relação ao ano anterior, com destaque para as praças do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. O desempenho representa 51% acima da média geral da emissora no mesmo período.

O alcance médio por jogo também aumentou, passando de 118 mil para 140 mil domicílios, com crescimento no tempo médio de permanência por partida. Na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) , o alcance saltou de 2,1 milhões de pessoas em 2024 para 3 milhões em 2025, um aumento de 42,8%.

Além do Brasileirão Feminino A1, a TV Brasil também transmite as séries A2, A3 e exibiu a Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa) e os jogos da Conmebol Copa América de Futebol Feminino, que consagrou a seleção brasileira como campeã pela 9ª vez e garantiu vaga para o Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

Sobre a Confut 2025

A Confut Sudamerica destaca-se como um lugar estratégico para a criação de redes, intercâmbio de conhecimentos e o fomento de associações que impulsionam o desenvolvimento do futebol sul-americano, abordando temas como gestão, marketing tecnologia, formação de atletas e novos modelos de negociação no esporte.

Um dos destaques da programação deste ano é a realização da 3ª Cúpula do Futebol Feminino, espaço dedicado à discussão de estratégias e oportunidades para o crescimento da modalidade.