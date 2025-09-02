Terça, 02 de Setembro de 2025
15°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Azerbaijão firma parceria com Brasil para oferecer bolsas de pesquisa

Energia renovável e transformação digital serão temas prioritários

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/09/2025 às 17h58

O governo do Azerbaijão vai oferecer bolsas de estudos a estudantes brasileiros para diferentes campos de pesquisa, da graduação ao mestrado. A informação foi adiantada pelo vice-ministro de relações exteriores, Elnur Mammadov, à Agência Brasil . A parceria no campo da educação foi formalizada, na segunda (1º), em encontro com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira.

“Isso é uma nova página em nossa cooperação entre os dois países”, disse a autoridade diplomática do país localizado entre a Europa e a Ásia.

Ainda não foi definida a quantidade de bolsas, mas já se sabe que as áreas de principal interesse são energia renovável e transformação digital , que inclui a conectividade, transportes e a inteligência artificial. A divulgação das vagas será feira pelo Ministério da Educação do Brasil.

O vice-ministro explicou que o país tem gerado mais de 100 oportunidades por ano nas universidades locais a estudantes de diferentes nacionalidades.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Aprofundamento de relações

Segundo Mammadov, o objetivo dos dois países é aprofundar e estreitar as relações no campo da pesquisa. Ele ressaltou que o Azerbaijão tem interesse especial nos trabalhos que são desenvolvidos, por exemplo, pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), particularmente no desenvolvimento da agricultura sustentável.

No campo comercial, o Azerbaijão é fornecedor de fertilizantes para os produtores rurais brasileiros. Em contato com o vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, e com o chanceler, Mauro Vieira, nesta semana, Mammadov enfatizou o interesse no aprofundamento das relações comerciais.

Uma das questões importantes discutidas foi a de estabelecer uma plataforma econômica para os dois países. “As relações também podem ser estreitadas e ampliadas. Outra coisa importante é que estamos comprando muito açúcar do Brasil. Se você olhar as estatísticas, a comercialização deste ano dobrou em relação ao ano passado".

De Baku a Belém

Os laços entre Brasil e Azerbaijão também se consolidaram nos contatos estabelecidos com os responsáveis pela última Conferência do Clima, a COP29, que ocorreu na capital do país, a cidade de Baku. Neste ano, a COP30 será no Brasil, em Belém (PA).

As nações concordam com as responsabilidades dos países desenvolvidos no enfrentamento às mudanças do clima. “É claro que os países possuem opiniões diferentes, especialmente com relação ao financiamento das mudanças climáticas”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 23 horas

Unicamp prorroga período de inscrições do vestibular até 8 de setembro

Prazo para pagar a taxa de inscrição, de R$ 221, termina no mesmo dia

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Carteira nacional do professor será entregue em outubro, anuncia MEC

Projeto que cria documento aguarda sanção presidencial
Educação Há 1 dia

Estudantes do Rio terão aulas de cultura afro-brasileira

Projeto Clubinho de Leitura vai beneficiar 1.200 alunos na Gamboa
Educação Há 1 dia

Pé-de-Meia: nascidos em novembro e dezembro recebem 6ª parcela

Valor de R$ 200 é depositado conforme o mês de aniversário do aluno

 © Jose Cruz/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Nordeste é a região com maior número de inscritos no Enem 2025

São Paulo, Minas e Bahia são os estados com mais candidatos

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 27°
24° Sensação
2.5 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quarta
27° 16°
Quinta
20°
Sexta
11°
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Últimas notícias
Senado Federal Há 10 minutos

Comissão Mista de Orçamento deve votar LDO na próxima semana
Saúde Há 10 minutos

Saúde anuncia ampliação do atendimento em institutos federais do Rio
Agricultura Há 24 minutos

Governo e entidades firmam acordo para conservação da água e do solo no Rio Grande do Sul
Senado Federal Há 24 minutos

Aprovado projeto que unifica em oito anos o prazo de inelegibilidade
Esportes Há 24 minutos

Confut: TV Brasil participa de grande fórum sobre mercado de futebol

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 +0,55%
Euro
R$ 6,37 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 644,207,02 +2,78%
Ibovespa
140,335,16 pts -0.67%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6815 (01/09/25)
04
14
26
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias