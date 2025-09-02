Governo apresenta roteiros inéditos para descarbonização e projeta reduções de emissões de cadeias produtivas

Diagnósticos de emissões e as estratégias de descarbonização focaram em quatro cadeias produtivas estratégicas da economia do RS -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Assessoria do Clima (AsClima), promoveu nesta terça-feira (2/9), na Expointer 2025, um encontro voltado ao debate sobre a descarbonização das cadeias produtivas do Rio Grande do Sul. Foram apresentados quatro roteiros técnicos que sugerem boas práticas de produção.

Se adotadas, essas medidas podem reduzir as emissões de gases de efeito estufa em até 134% até 2050, dependendo da cadeia produtiva. A iniciativa reuniu governo, setor produtivo, cooperativas e sociedade civil para a construção de estratégias alinhadas aos compromissos climáticos do Estado.

Apresentação dos roteiros para a descarbonização

No estande do governo, ocorreu a apresentação dos roteiros de descarbonização de quatro cadeias produtivas estratégicas da economia gaúcha: soja, arroz, pecuária (gado de corte e leite) e silvicultura. O material foi elaborado em conjunto pela Sema, ICLEI Brasil - Governos Locais pela Sustentabilidade e Ecofinance Consultoria.

Os roteiros trazem diagnósticos de emissões e estratégias de descarbonização para cada cadeia produtiva, estimulando políticas e práticas alinhadas à resiliência climática. No caso da cadeia do arroz, a redução pode chegar a 76%; na silvicultura, cerca de 65%; na soja, até 134%; e na pecuária, 72,8%.

A reunião apresentou instrumentos técnicos aplicáveis que orientam tanto o setor produtivo quanto a gestão pública na adoção de práticas sustentáveis, reforçando o compromisso do Estado com a redução das emissões e a transição para uma economia de baixo carbono, além de estimular à integração entre governo, ciência, setor privado e sociedade.

A titular da Sema, Marjorie Kauffmann, destacou a importância do diálogo com os representantes das cadeias produtivas para uma transição climática eficiente. “A descarbonização é um desafio global, mas também uma oportunidade para o Rio Grande do Sul avançar em inovação e sustentabilidade. O diálogo é fundamental para que possamos construir soluções conjuntas, garantindo competitividade e responsabilidade ambiental. O projeto integra as estratégias do governo gaúcho para a descarbonização, alinhado ao Plano Rio Grande e ao Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável".

A coordenadora da AsClima da Sema, Daniela de Lara, reforçou que o Rio Grande do Sul se destaca ao oferecer ferramentas técnicas que apoiam o setor produtivo em sua transição para um modelo mais sustentável. “Esse trabalho fortalece a governança climática do Estado e reafirma nosso protagonismo na agenda nacional e internacional de descarbonização”, destacou.

Os roteiros finalizados ficarão disponíveis no site do ProClima 2050 .