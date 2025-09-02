Terça, 02 de Setembro de 2025
15°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Repasse de R$ 4,8 milhões para projeto Recuperação de Biomas garante continuidade da iniciativa

Na segunda-feira (1º/9), dentro da programação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) na Expointer 2025, ocorreu a apresen...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/09/2025 às 11h29
Repasse de R$ 4,8 milhões para projeto Recuperação de Biomas garante continuidade da iniciativa
Projeto promove ações de restauração ecológica e conservação da biodiversidade nos biomas Pampa e Mata Atlântica -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema

Na segunda-feira (1º/9), dentro da programação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) na Expointer 2025, ocorreu a apresentação dos resultados do projeto de "Recuperação de Biomas I", desenvolvido entre 2018 e 2025. No sétimo ano de execução, o governo do Estado, por meio da Sema, autorizou o repasse de R$ 4,8 milhões ao projeto em Recuperação Florestal Obrigatória (RFO) da empresa RGE/CPFL. Sob a coordenação do Departamento de Biodiversidade, essa nova fase prevê o atendimento a 360 famílias, com atuação em 1.740 hectares.

A titular da Sema, Marjorie Kauffmann, destacou a relevância da iniciativa. “O projeto é uma das estratégias em curso no Estado que integram a conservação ambiental com produção rural sustentável. Os resultados apresentados demonstram que é possível conciliar geração de renda com preservação dos nossos biomas, promovendo resiliência frente às mudanças climáticas e valorizando o protagonismo das famílias do campo.”

Recuperação de Biomas

O projeto promove ações de restauração ecológica e conservação da biodiversidade nos biomas Pampa e Mata Atlântica, com foco em propriedades da agricultura e pecuária familiar. O Recuperação de Biomas, que conta com duas fases, já beneficiou cerca de 2 mil famílias, com investimentos em RFO que chegam a R$ 23 milhões, totalizando 7 mil hectares manejados e 470 mil mudas convertidas.

A iniciativa é fruto da parceria entre a Sema e a (Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul) Fetag-RS, com recurso de RFO das empresas Corsan, RGE, Fraport e CPFL. A ação é direcionada a pecuaristas familiares, com atividades de manejo sustentável em módulos de cinco hectares por propriedade, envolvendo orientação técnica, controle de espécies exóticas, boas práticas conservacionistas e geração de renda.

"A parceria construída com a Sema tem sido fundamental para fortalecer o trabalho da agricultura familiar. Ao longo desse processo, conseguimos aprimorar projetos, ampliar convênios e inovar em ações que hoje fazem diferença tanto para os produtores quanto para as novas gerações. Estamos atuando diretamente nas propriedades e também junto às escolas, envolvendo alunos que se preparam para o futuro no campo. Essa integração nos permite executar passivos ambientais e devolvê-los em forma de benefícios para o meio ambiente e para as comunidades, reforçando que a agricultura familiar é parte da solução para os desafios ambientais do Rio Grande do Sul", afirmou o presidente da Fetag-RS, Carlos Joel da Silva.

Protocolo de Intenções

Na ocasião, foi assinado um Protocolo de Intenções entre a Sema e a federação. O termo prevê a autorização para que a Fetag realize a conversão, em projetos técnicos, de 5 milhões de mudas até 2030.

Texto Cassiano Cavalheiro/Ascom Sema
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Dentro dos temas centrais que serão abordados estão temas como biometano, hidrogênio verde e etanol de cereais -Foto: Júlia Chagas/Arquivo Ascom Seapi
Meio ambiente Há 4 dias

Economia do futuro, transição energética e descarbonização no RS estarão em debate na Expointer 2025

O ciclo de palestrasDiálogos Energia e Futuro vai movimentar as manhãs da 48ª Expointer com debates estratégicos sobre a economia do futuro, a tran...

 -
Meio ambiente Há 4 dias

Conselho de Recursos Hídricos do Estado aprova orçamento de R$ 44,8 milhões para gestão hídrica e saneamento em 2026

O Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul (CRH) aprovou, em reunião realizada na terça-feira (26/8), o Plano de Aplicação dos Recursos d...

 Durante a reunião, foram apresentados os resultados da Etapa 2 do plano -Foto: Igor de Almeida/Sema
Meio ambiente Há 5 dias

Governo Leite avança na construção do Plano de Transição Energética Justa para as regiões carboníferas do Rio Grande do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), através do Departamento de Mineração promoveu, na quinta-feir...

 Secretária Marjorie Kauffmann ao lado do presidente da Certel, Erineo Hennemann (E), e do vice-presidente Daniel Luis Sechi (D) -Foto: Igor Almeida/Ascom Sema
Meio ambiente Há 6 dias

Governo autoriza início das obras da nova Pequena Central Hidrelétrica Vale do Leite, entre Pouso Novo e Coqueiro Baixo

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), autorizou, nesta quarta-feira (27/8), o início das obras da P...

 -
Meio ambiente Há 1 semana

Inscrições para o Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025 terminam no domingo (31)

Profissionais de comunicação e estudantes de Jornalismo têm até domingo (31/8) para garantir a inscrição no Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambient...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 27°
27° Sensação
4.28 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quarta
27° 16°
Quinta
20°
Sexta
11°
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Últimas notícias
Saúde Há 9 minutos

Saúde SC abre inscrições para capacitação de profissionais no atendimento de pessoas com Estomias e Epidermólise Bolhosa em Lages
Justiça Há 23 minutos

Para Gonet, acusação provou tentativa de golpe liderada por Bolsonaro
Fazenda Há 23 minutos

Empresas do RS têm até o fim do mês para concluírem recadastramento obrigatório com a Receita Estadual
Câmara Há 23 minutos

Comissão aprova projeto que inclui academias no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos
Justiça Há 23 minutos

STF retoma julgamento de Bolsonaro após pausa; defesas serão ouvidas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 +0,48%
Euro
R$ 6,36 -0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 640,353,26 +2,23%
Ibovespa
140,611,52 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6815 (01/09/25)
04
14
26
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias