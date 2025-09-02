Terça, 02 de Setembro de 2025
15°C 27°C
Tenente Portela, RS
Tênis: Bia Haddad é eliminada do US Open

Brasileira perde por 2 sets a 0 para Amanda Anisimova

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/09/2025 às 00h27

A brasileira Beatriz Haddad Maia foi eliminada do US Open após ser derrotada por 2 sets a 0 (parciais de 6/0 e 6/3) pela norte-americana Amanda Anisimova, na noite desta segunda-feira (1) em Nova York (Estados Unidos).

Após derrotar a brasileira, atual número 22 do mundo, a norte-americana, 9ª colocada do ranking mundial, enfrenta nas semifinais a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo.

Com a queda de Bia, as esperanças brasileiras no US Open se concentram em Luisa Stefani, que, ao lado da húngara Timea Babos, avançou nesta segunda para as quartas de final da chave de duplas. O próximo desafio será a equipe formada pela canadense Gabriela Dabrowski e pela neozelandesa Erin Routliffe.

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 27°
16° Sensação
1.46 km/h Vento
88% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quarta
27° 16°
Quinta
20°
Sexta
11°
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Economia
Dólar
R$ 5,44 +0,08%
Euro
R$ 6,38 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 636,609,20 +2,04%
Ibovespa
141,283,02 pts -0.1%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6815 (01/09/25)
04
14
26
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
