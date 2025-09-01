Câmara de Tenente Portela aprova fim de cesta básica para secretários

Em uma sessão marcada por debates acalorados na noite desta segunda-feira (1º), a Câmara de Vereadores de Tenente Portela aprovou o projeto de lei que põe fim ao direito de secretários municipais a receberem cestas básicas.

A proposta, apresentada pela bancada do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), revoga parte da legislação municipal que garantia o benefício para esses cargos.

A iniciativa gerou forte divergência entre os parlamentares.

A bancada proponente defendeu que, com a remuneração de R$ 8 mil mensais, os secretários — que são cargos comissionados e não precisam registrar ponto — não se enquadram no perfil de beneficiários de programas assistenciais.

Os defensores da mudança argumentam que a exclusão do benefício é uma questão de equidade.

O debate foi intenso e, após as discussões, o projeto foi submetido a votação nominal, que refletiu a divisão de opiniões.

A proposta foi aprovada por um placar apertado de 5 votos a 4.

Confira como votaram os vereadores:

* A favor do fim do benefício (5 votos):

* Luisa Silva Barth (MDB)

* Luciano Berta (MDB)

* Mauro José Ludwig (PL)

* Elisângela (PL)

* Michele (PDT)

* Contra o fim do benefício (4 votos):

* Derli da Silva (PSDB)

* Cris Feyth (PSDB)

* Diube (Republicanos)

* Itomar Ortolan (PSDB)

Além do fim da cesta básica para secretários, o projeto aprovado também alterou a legislação para que os servidores públicos não tenham mais desconto salarial em caso de falta justificada por atestado médico.

Agora, a medida segue para sanção ou veto do Poder Executivo. Caso o projeto seja sancionado, a nova lei entrará em vigor, extinguindo o benefício para os secretários municipais de Tenente Portela.