Segunda, 01 de Setembro de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Eliminatórias: Brasil inicia preparação para jogo contra o Chile

Seleção joga na próxima quinta no estádio do Maracanã

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/09/2025 às 19h42

A seleção brasileira iniciou, nesta segunda-feira (1) na Granja Comary, em Teresópolis, a preparação para o jogo contra o Chile. O confronto, que será realizado a partir das 21h30 (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (4) no estádio do Maracanã, vale pela 17ª, e penúltima, rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Na atividade realizada nesta segunda, o técnico italiano Carlo Ancelotti não pôde contar com cinco jogadores, que ainda não se apresentaram: Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Raphinha e Gabriel Martinelli.

Além disso, Jean Lucas, Lucas Paquetá e Samuel Lino, que estiveram em ação no último domingo (31), não foram a campo e realizaram apenas atividades regenerativas.

Um dos jogadores a participar do treinamento foi o atacante Estêvão. Segundo o atleta do Chelsea (Inglaterra), o Brasil deve esperar dificuldades tanto diante do Chile como da Bolívia, adversária que a seleção encara na próxima semana nos 4.150 metros de altitude de El Alto: “São partidas bem difíceis. Contra o Chile, estaremos ao lado da nossa torcida no Maracanã, o que será importante para a gente. E na Bolívia tem a altitude, vamos dar o nosso máximo, claro que nunca é fácil jogar lá. Mas, se Deus quiser, tudo correrá bem”.

Independentemente do resultado, o jogo contra o Chile será especial, pois marcará a despedida da seleção brasileira do público nacional em 2025, além de ser o primeiro compromisso do técnico Carlo Ancelotti à frente do Brasil no Maracanã.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 1 hora

Dupla de Luisa Stefani vence 3ª seguida e vai às quartas do US Open

Ao lado da húngara Timea Babos, brasileira volta à quadra nesta terça
Esportes Há 1 dia

Lauro Chaman leva tricampeonato Mundial de Paraciclismo na Bélgica

Paulista repete feitos de 2017 e 2021 e bate campeão olímpico de Paris
Esportes Há 1 dia

Grêmio arranca empate com o Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão

Santos fica no zero com Fluminense na estreia de Juan Pablo Vojvoda
Esportes Há 1 dia

Brasileira supera campeã olímpica e vence Grand Prix de taekwondo

Maria Clara Pacheco ganha etapa do circuito pela segunda vez no ano
Esportes Há 1 dia

Brasil vence e pega França nas quartas do Mundial de vôlei feminino

Seleção verde e amarela buscou a virada contra República Dominicana

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 27°
17° Sensação
1.51 km/h Vento
86% Umidade
20% (0.1mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Terça
29° 15°
Quarta
26° 18°
Quinta
18° 11°
Sexta
10°
Sábado
17°
Últimas notícias
Sistema prisional Há 4 minutos

Ação civil pública movida contra o Estado pelas condições da Cadeia Pública de Porto Alegre será extinta
Geral Há 4 minutos

Thiago Brennand é condenado a mais oito anos de prisão por estupro
Senado Federal Há 18 minutos

Advogado detalha esquema de fraudes no INSS; CPMI vai pedir prisões
Fazenda Há 34 minutos

Projeto Escola Íntegra conquista terceira colocação no Prêmio Inovar Contábil
Vice-governador Há 34 minutos

Vice-governador apresenta painel sobre ações do Estado e visita obras em Cachoeirinha

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 +0,08%
Euro
R$ 6,38 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 629,595,80 +0,91%
Ibovespa
141,283,02 pts -0.1%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6814 (30/08/25)
12
36
38
42
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2816 (29/08/25)
08
13
14
21
26
28
31
34
43
44
50
52
54
64
73
74
78
84
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2853 (29/08/25)
04
05
10
13
38
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias