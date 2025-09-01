Segunda, 01 de Setembro de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estudantes do Rio terão aulas de cultura afro-brasileira

Projeto Clubinho de Leitura vai beneficiar 1.200 alunos na Gamboa

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/09/2025 às 09h28

Alunos das redes municipais de ensino poderão participar do projeto Clubinho de Leitura, do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos (IPN), na Gamboa, região portuária do Rio de Janeiro. Ao todo serão beneficiados 1.200 estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I e II até o final de 2025 em atividades que integram literatura, identidade racial e educação patrimonial.

A intenção é estimular o hábito da leitura entre os alunos, além do reconhecimento da história e cultura dos povos negros e originários. As crianças vão se reunir com escritores e contadores de histórias e participarão de atividades lúdicas de educação étnico-racial. O projeto vai oferecer ainda experiências para o fortalecimento de identidade racial positiva nas crianças.

As inscrições começam nesta segunda-feira (1º) e as escolas que quiserem participar precisam entrar em contato com a instituição por meio do e-mail [email protected] . As contempladas receberão mensagem dos organizadores para o agendamento. A atividade será realizada às terças-feiras, até a primeira quinzena de dezembro, na sala de aula e na galeria do Instituto Pretos Novos.

A iniciativa é patrocinada pela empresa VLT Carioca, rede de veículos leves sobre trilhos, e pelo Grupo L’Oréal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei ISS, tipo de financiamento cultural, no qual empresas contribuintes do tributo utilizam parte dele para apoiar projetos culturais na cidade.

Para a diretora-presidente do IPN, Merced Guimarães dos Anjos, o projeto é pilar importante na construção da infância.

“O Clubinho do Livro trabalha o letramento racial para que, desde pequenos, eles aprendam a ser antirracistas e tolerantes com as diferenças culturais e religiosas”, afirmou em texto divulgado pela VLT Carioca.

Nos dias de participação, as crianças sairão das escolas em 20 ônibus contratados, chegarão ao Cais do Valongo, também na região portuária, onde terão visita guiada pelo Circuito da Herança Africana que, além do Cais do Valongo, compreende a Praça da Harmonia, o Museu da História e da Cultura Afro-brasileira (MUHCAM) e o IPN. Terão também dinâmicas de contação de histórias conduzidas por arte-educadores capacitados.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 3 horas

Pé-de-Meia: nascidos em novembro e dezembro recebem 6ª parcela

Valor de R$ 200 é depositado conforme o mês de aniversário do aluno

 © Jose Cruz/Agência Brasil
Educação Há 21 horas

Nordeste é a região com maior número de inscritos no Enem 2025

São Paulo, Minas e Bahia são os estados com mais candidatos

 © Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Há 3 dias

Pé-de-Meia: nascidos em setembro e outubro recebem 6ª parcela

Cerca de 3,4 milhões de estudantes receberão o benefício
Educação Há 4 dias

Leite inicia processo para investimento de R$ 37,4 milhões em escola a ser construída em Gravataí

O governador Eduardo Leite autorizou, nesta quinta-feira (28/8), o início do processo para a construção de uma nova escola da Rede Estadual em Grav...

 © Arquivo/Agência Brasil
Educação Há 4 dias

Estudantes do ensino integral têm notas maiores no Enem, diz estudo

Nordeste registra maior proporção de matrículas em tempo integral

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 27°
21° Sensação
3.72 km/h Vento
63% Umidade
20% (0.1mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Terça
29° 15°
Quarta
26° 18°
Quinta
18° 11°
Sexta
10°
Sábado
17°
Últimas notícias
Prisão Há 6 minutos

Homem é preso por porte ilegal de arma em Palmeira das Missões
Câmara Há 14 minutos

Comissão de Trabalho aprova licença de cinco dias para acompanhante de mãe solo
Câmara Há 14 minutos

Comissão discute ações contra infiltração do crime organizado na economia
Justiça Há 14 minutos

STF tem segurança reforçada para julgamento de trama golpista
Economia Há 14 minutos

Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,85%

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 -0,08%
Euro
R$ 6,36 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 628,623,63 +1,26%
Ibovespa
141,490,72 pts 0.05%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6814 (30/08/25)
12
36
38
42
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2816 (29/08/25)
08
13
14
21
26
28
31
34
43
44
50
52
54
64
73
74
78
84
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2853 (29/08/25)
04
05
10
13
38
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias