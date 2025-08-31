Lauro Chaman leva tricampeonato Mundial de Paraciclismo na Bélgica

O paulista Lauro Chaman se tornou, neste domingo (31), tricampeão mundial de paraciclismo em Ronce, na Bélgica . Ele venceu a prova de resistência da classe C5 (deficiências moderadas de membros superiores), repetindo os feitos de 2017 (Pietermaritzburg, na África do Sul) e 2021 (Cascais, em Portugal).

O brasileiro de Araraquara (SP) concluiu os 92,4 quilômetros de prova em estrada com tempo de 2h11min29, apenas meia bicicleta à frente do ucraniano Yehor Dementyev e do francês Eliott Pierre . Dementyev, ouro na Olimpíada de Paris, na França, ficou com a prata, enquanto Pierre levou o bronze.

"Foi uma corrida perfeita do ponto de vista tático. Mantive a concentração o tempo todo e soube escolher o momento certo para atacar. Representar o Brasil com mais um título mundial é algo que me enche de orgulho e emoção", destacou Lauro, ao site da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).

Também neste domingo, a paranaense Victória Barbosa conquistou a prata na prova de resistência da classe C1 (deficiências severas nos braços ou mãos), superada pela australiana Tahlia Clayton-Goodie, que ficou com o ouro. A brasileira já tinha levado a medalha prateada na disputa de contrarrelógio – em que os atletas largam um de cada vez, e vence quem completar o percurso no menor tempo – na última sexta-feira (29).

O Brasil encerrou a participação no Mundial de Ronce com cinco medalhas. Além do ouro de Lauro e das pratas de Victória, houve dois bronzes conquistados pela paulista Gilmara do Rosário, no contrarrelógio e na prova de resistência da classe H2 (atletas com deficiência de membros inferiores, que utilizam handbikes – bicicletas impulsionadas com as mãos).