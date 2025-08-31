Domingo, 31 de Agosto de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Grêmio arranca empate com o Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão

Santos fica no zero com Fluminense na estreia de Juan Pablo Vojvoda

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/08/2025 às 18h57

O Flamengo perdeu a chance de ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Melhor para o Grêmio, que respirou na luta contra o rebaixamento. Neste domingo (31), Rubro-Negro e Tricolor empataram por 1 a 1, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 22ª rodada da competição. A partida foi transmitida ao vivo pela Rádio Nacional .

A equipe carioca foi a 47 pontos e segue na ponta da tabela, mas pode terminar o fim de semana com apenas dois pontos de vantagem para o segundo colocado, dois a menos que no início da rodada. Os gaúchos, com 25 pontos, abriram um ponto a mais de distância para as quatro últimas posições, o chamado Z-4, que define os rebaixados à Série B de 2026.

O primeiro tempo foi controlado pelo Flamengo, mas o domínio não se refletiu em bola na rede. O Rubro-Negro finalizou mais (oito a dois) e teve duas grandes chances de abrir o placar. Aos 40 minutos, o atacante Pedro, no meio da área, obrigou Tiago Volpi a uma grande defesa. No lance seguinte, o camisa 9 encobriu o goleiro do Grêmio, mas o zagueiro Erick Noriega, estreante do dia, salvou em cima da linha.

A pressão rubro-negra fez efeito aos sete minutos da etapa final, com Giorgian De Arrascaeta. O meia tabelou com Pedro e finalizou rasteiro, no canto de Tiago Volpi. O uruguaio foi justamente o autor dos gols do triunfo flamenguista no primeiro turno, na Arena do Grêmio, por 2 a 0.

A vitória do Flamengo parecia controlada, mas, aos 37 minutos, o meia Cristian Pavón tentou cruzar pela direita e a bola desviou na mão do lateral Ayrton Lucas, dentro da área. A penalidade foi marcada e Tiago Volpi, goleiro tricolor, converteu a cobrança, deixando tudo igual no Maracanã. O Rubro-Negro pressionou, mas não retomou a dianteira no marcador.

Em outro jogo deste sábado à tarde, o Santos recebeu o Fluminense na estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda. As equipes não saíram do zero na Vila Belmiro, em Santos (SP). O Alvinegro Praiano acumula 22 pontos, seis a menos que o time carioca. O Peixe, assim como o Grêmio, continua próximo do Z-4, enquanto o Tricolor segue no meio da tabela.

Jogos de sábado

A rodada começou no último sábado (30), com três jogos. Na partida que abriu a 22ª rodada, o Juventude venceu o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza, por 1 a 0. O gol do volante Luís Mandaca, nos acréscimos da etapa final, levou o time gaúcho a 21 pontos, iniciando o domingo fora da zona de rebaixamento. O Vozão permanece com 26 pontos.

No Estádio Nilton Santos, o Botafogo goleou o Red Bull Bragantino por 4 a 1, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional . Os volantes Danilo e Newton e os meias Álvaro Montoro e Jefferson Savarino marcaram para o Glorioso, enquanto o meia Jhon Jhon descontou para o Massa Bruta no Rio de Janeiro. O Alvinegro foi a 35 pontos e continua na zona de classificação para a Libertadores - o chamado G-6. Os paulistas, com 32 pontos, sofreram a nona derrota nos últimos dez jogos.

Outro mandante a vencer no sábado foi o Cruzeiro, que derrotou o São Paulo por 1 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte, com gol do meia Matheus Pereira. A Raposa se mantém na perseguição ao Flamengo, com 44 pontos. O Tricolor, que viu ruir uma invencibilidade de sete partidas no Brasileirão, segue com 32 pontos, na cola do G-6.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 1 hora

Lauro Chaman leva tricampeonato Mundial de Paraciclismo na Bélgica

Paulista repete feitos de 2017 e 2021 e bate campeão olímpico de Paris
Esportes Há 2 horas

Brasileira supera campeã olímpica e vence Grand Prix de taekwondo

Maria Clara Pacheco ganha etapa do circuito pela segunda vez no ano
Esportes Há 3 horas

Brasil vence e pega França nas quartas do Mundial de vôlei feminino

Seleção verde e amarela buscou a virada contra República Dominicana
Esportes Há 6 horas

Brasil decide Copa América de basquete masculino contra Argentina

Classificação à final veio com vitória heroica sobre Estados Unidos

 Na final feminina, o Vila Farrapos, de Porto Alegre, venceu o campeonato pela primeira vez e de maneira invicta -Foto: Ascom SEL e Cufa-RS
Esporte e lazer Há 7 horas

Com investimento do Estado, Taça das Favelas RS 2025 define campeões

Foram realizadas, no sábado (30/8), as finais da edição 2025 da Taça das Favelas do Rio Grande do Sul. A maior competição de comunidades do mundo é...

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 27°
21° Sensação
1.88 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h49 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Segunda
23° 16°
Terça
29° 16°
Quarta
29° 16°
Quinta
24° 16°
Sexta
13°
Últimas notícias
Esportes Há 1 hora

Lauro Chaman leva tricampeonato Mundial de Paraciclismo na Bélgica
Esportes Há 1 hora

Grêmio arranca empate com o Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão
Geral Há 2 horas

Cidade de São Paulo tem agosto mais seco desde 2020
Habitação Há 2 horas

Conferência Estadual das Cidades encerra com eleição dos membros do ConCidades e delegados para a etapa nacional
Esportes Há 2 horas

Brasileira supera campeã olímpica e vence Grand Prix de taekwondo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,17%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 625,015,20 +0,77%
Ibovespa
141,422,27 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6814 (30/08/25)
12
36
38
42
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2816 (29/08/25)
08
13
14
21
26
28
31
34
43
44
50
52
54
64
73
74
78
84
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2853 (29/08/25)
04
05
10
13
38
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias