Brasil vence e pega França nas quartas do Mundial de vôlei feminino

Seleção verde e amarela buscou a virada contra República Dominicana

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/08/2025 às 17h12

A seleção feminina de vôlei se classificou às quartas de final do Campeonato Mundial da modalidade , disputado na Tailândia. Neste domingo (31), em Bangkok, as brasileiras superaram a República Dominicana por 3 sets 1, de virada , com parciais de 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12.

O Brasil volta a jogar na quinta-feira (4) , em horário a ser confirmado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), contra a França . As adversárias se garantiram nas quartas ao surpreenderem a China por 3 sets a 1 (25/20, 27/25, 22/25 e 25/20).

A ponteira Gabi, capitã da seleção brasileira, foi a protagonista do jogo, com 21 pontos, sendo 17 em ataques, três em bloqueios e um ace (nome dado ao ponto direto de saque). A também ponteira Júlia Bergmann (12 pontos), a oposta Rosamaria (11 pontos) e a levantadora Roberta (quatro pontos, sendo três em aces) foram outros destaques do time de José Roberto Guimarães.

"Foi uma vitória muito importante para nós. Era nosso primeiro jogo eliminatório no campeonato e estou orgulhosa do trabalho que fizemos juntas para chegar à vitória. Acho que os dois times tiveram dificuldades no primeiro set, mas ficamos em uma melhor condição para vencer quando encaixamos nosso saque", analisou Rosamaria, em depoimento ao site da FIVB.

Brasileiras e francesas já se enfrentaram na primeira fase deste Mundial. Na ocasião, a equipe verde e amarela sofreu, mas ganhou por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13. O duelo foi válido pelo Grupo C da competição.

Quem vencer a disputa entre Brasil e França encara o ganhador de Itália e Polônia, que se enfrentam quarta-feira (3), às 10h30 (horário de Brasília). As brasileiras buscam um título inédito, após quatro vice mundiais . O último na edição passada, em 2022, quando foram superadas pela Sérvia.

