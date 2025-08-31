Domingo, 31 de Agosto de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasil decide Copa América de basquete masculino contra Argentina

Classificação à final veio com vitória heroica sobre Estados Unidos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/08/2025 às 14h11

A seleção masculina de basquete decide a AmeriCup neste domingo (31), às 21h10 (horário de Brasília), contra a Argentina. Os brasileiros se garantiram na final do torneio, disputado em Manágua, capital da Nicarágua, com uma vitória heroica sobre os Estados Unidos, no último sábado (30), por 92 a 77.

O triunfo diante dos norte-americanos foi marcado pela grande atuação do Brasil no último dos quatro períodos. A seleção verde e amarela fez 34 pontos contra nove dos adversários, que chegaram a ter 20 pontos de vantagem na volta do intervalo.

O cestinha da vitória brasileira foi o armador Yago, com 25 pontos e 12 assistências. Os alas Lucas Dias (18 pontos e 13 rebotes) e Bruno Caboclo (20 pontos - 11 no último período - e nove rebotes) também se destacaram.

"O time mostrou que tem uma real força mental. Jogar contra os Estados Unidos e ficar 15 pontos atrás, realmente foi duro. Acho que a parte psicológica é o que mais me orgulha nesse time. É um grupo jovem, capaz de vencer nos momentos duros", celebrou o armador Vitor Benite, em depoimento ao site da Federação Internacional de Basquete (Fiba).

"Acho que foi nossa maior virada desde que cheguei à seleção brasileira. A energia no ginásio foi incrível e acredito que todos sentiram. Estou realmente orgulhoso, mas não estamos satisfeitos. Temos um desafio mais", destacou o armador Georginho, também ao site da Fiba.

A final deste domingo reedita a da última AmeriCup, no Recife, há três anos. Na ocasião, os argentinos levaram a melhor por 75 a 73. Do elenco que está na Nicarágua, quatro jogadores estiveram naquela campanha: Yago, Lucas Dias, Benite e Georginho. Os hermanos venceram o Brasil na decisão de 2011, em que foram anfitriões.

O Brasil não vence a Copa América de basquete masculino desde 2009, quando foi campeão em Porto Rico, contra os donos da casa. O país tem quatro títulos na competição e fica atrás somente dos Estados Unidos entre os maiores ganhadores. Os norte-americanos têm sete conquistas. Os argentinos têm três e podem se igualar aos brasileiros.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Na final feminina, o Vila Farrapos, de Porto Alegre, venceu o campeonato pela primeira vez e de maneira invicta -Foto: Ascom SEL e Cufa-RS
Esporte e lazer Há 3 horas

Com investimento do Estado, Taça das Favelas RS 2025 define campeões

Foram realizadas, no sábado (30/8), as finais da edição 2025 da Taça das Favelas do Rio Grande do Sul. A maior competição de comunidades do mundo é...
Esportes Há 3 horas

Cruzeiro perde do Palmeiras, mas vai à final do Brasileirão Feminino

Cabulosas terão pela frente o Corinthians, que eliminou o São Paulo
Esportes Há 5 horas

Bia Haddad vence a terceira e avança às oitavas de final do US Open

Brasileiros seguem na briga pela classificação nos torneios de duplas
Esportes Há 9 horas

Em momentos distintos, Flamengo e Grêmio se enfrentam no Maracanã

Jogo da 22ª rodada do Brasileirão terá transmissão da Rádio Nacional

 Fotos: Éder Szerwieski ( Ouro 1000 metros )
Atletismo Há 20 horas

Ouro Inédito! Érica Debus Brilha no Campeonato Estadual de Atletismo

Portelense Érica conquista ouro, prata e bronze em três categorias

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 27°
26° Sensação
3.48 km/h Vento
50% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h49 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Segunda
23° 16°
Terça
29° 16°
Quarta
29° 16°
Quinta
24° 16°
Sexta
13°
Últimas notícias
Internacional Há 7 minutos

Forças israelenses bombardeiam subúrbios da Cidade de Gaza
Internacional Há 1 hora

Relatora da ONU alerta para tortura em guerra entre Rússia e Ucrânia
Economia Há 3 horas

Feira online tem 7 mil vagas de emprego para pessoas com deficiência
Esportes Há 3 horas

Brasil decide Copa América de basquete masculino contra Argentina
Esporte e lazer Há 3 horas

Com investimento do Estado, Taça das Favelas RS 2025 define campeões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,17%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 626,718,34 +1,04%
Ibovespa
141,422,27 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6814 (30/08/25)
12
36
38
42
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2816 (29/08/25)
08
13
14
21
26
28
31
34
43
44
50
52
54
64
73
74
78
84
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2853 (29/08/25)
04
05
10
13
38
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias