Nordeste é a região com maior número de inscritos no Enem 2025

As 4.811.338 inscrições confirmadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 são, em sua maior parte, de candidatos do Nordeste. Na região, há 1.737.789 inscrições confirmadas , dos quais 587.935 são de concluintes do ensino médio.
O dado consta no Painel Enem 2025 , divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).
A segunda região brasileira com o maior número de inscritos confirmados nesta edição é o Sudeste, com 1.631.563 participantes confirmados, sendo 662.388 concluintes do ensino médio.
Em seguida, aparecem os 561.004 candidatos confirmados do Norte do país, com 193.150 concluintes do ensino médio.
O Sul ocupa a quarta posição em número de candidatos confirmados: 492.876. Do total, 211.433 se formam no ensino médio neste ano.
Por fim, o Centro-Oeste registra 388.106 inscrições confirmadas. Delas, 157.044 são de estudantes que estão no 3º ano do ensino médio.
Com base no Painel Enem 2025, o estado com o maior número de inscrições é São Paulo, com 751.648, seguido de Minas Gerais (464.994) e da Bahia (428.019).
Somente o município de São Paulo tem 197.626 inscrições confirmadas . Dessas, 81.179 são de concluintes da educação básica.
As três unidades da federação com os menores números de candidatos confirmados são: Amapá, com 33.193; Acre, com 28.962; e Roraima, com 14.162 .
Confira o número de inscrições confirmadas por unidade da federação:
|Unidade federativa
|Inscritos no Enem
|Acre
|28.962
|Alagoas
|96.488
|Amazonas
|110.842
|Amapá
|33.193
|Bahia
|428.019
|Ceará
|275.937
|Distrito Federal
|82.975
|Espírito Santo
|85.920
|Goiás
|166.761
|Maranhão
|211.383
|Minas Gerais
|464.994
|Mato Grosso
|80.429
|Mato Grosso do Sul
|57.941
|Pará
|289.392
|Paraíba
|142.050
|Pernambuco
|272.299
|Piauí
|120.040
|Paraná
|195.870
|Rio de Janeiro
|329.001
|Rio Grande do Norte
|113.229
|Rio Grande do Sul
|186.541
|Rondônia
|46.801
|Roraima
|14.162
|Santa Catarina
|110.465
|Sergipe
|78.344
|São Paulo
|751.648
|Tocantins
|37.652
|Brasil
|4.811.338
No Enem 2025, foram aprovadas 116.541 solicitações de atendimento especializado . Pessoas com déficit de atenção constituem o perfil com o maior número de pedidos: 41.732, correspondente a 35,81%.
Em seguida, vêm candidatos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com 26.051 ou 22,35% das solicitações de atendimento especializado. Os inscritos com baixa visão somam 13.430 pessoas (11,52%). Já 9.741 pessoas com deficiência física (8,36%) farão as provas do Enem.
O exame também disponibilizará 164.864 recursos de acessibilidade. Tempo adicional foi o recurso mais requerido (48.546). Em seguida, estão: auxílio para leitura (25.548); correção diferenciada (24.089); e auxílio para transcrição (17.037).
Confira aqui o perfil dos inscritos no Enem 2025. A predominância é de mulheres, pessoas pardas e jovens.
As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro de 2025 , em quase todo o país.
As exceções são os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, devido à realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém, de 10 a 21 de novembro.
Nas três cidades paraenses, os candidatos do Enem farão as provas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.