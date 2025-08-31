Domingo, 31 de Agosto de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Bia Haddad vence a terceira e avança às oitavas de final do US Open

Brasileiros seguem na briga pela classificação nos torneios de duplas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/08/2025 às 12h11

A paulista Beatriz Haddad Maia está nas oitavas de final do torneio feminino de simples do US Open , um dos quatro principais do circuito mundial de tênis, os Grand Slams. Neste domingo (31), a brasileira não teve dificuldades para derrotar a grega Maria Sakkari por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/2, em uma hora e dez minutos de jogo .

Este foi o quinto encontro entre Bia e Sakkari e a quinta vitória da brasileira. A próxima adversária será a norte-americana Amanda Anisimova, vice-campeã de Wimbledon, no Reino Unido, outro dos quatro Grand Slams da temporada, em julho. A previsão é que o confronto ocorra nesta segunda-feira (1º), em horário a ser definido pela organização.

Bia volta a jogar ainda neste domingo, pela segunda rodada do torneio de duplas femininas. A parceria da paulista com a alemã Laura Siegmund enfrenta a ucraniana Marta Kostyuk e a romena Elena Ruse . O duelo está previsto para ocorrer depois das 15h (horário de Brasília), na quadra 12 do complexo que recebe o US Open, em Nova York, nos Estados Unidos.

Na mesma quadra, logo após o jogo de Bia, será a vez de Fernando Romboli buscar um lugar nas oitavas de final, mas do torneio de duplas masculinas . O carioca, que atua ao lado do australiano John-Patrick Smith, encara os indianos Anirudh Chandrasekar e Vijay Prashanth.

Outros dois brasileiros também estarão em ação neste domingo pela segunda rodada dos respectivos torneios de duplas. Na quadra 5, pela chave feminina, a carioca Ingrid Martins e a norte-americana Quinn Gleason enfrentam a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe . Já pela masculina, na quadra 11, o gaúcho Orlando Luz, que joga ao lado do francês Albano Olivetti, duela com o alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase . Os jogos começam depois das 14h30.

As duplas com tenistas brasileiros que já foram a quadra neste domingo venceram. Pelo torneio feminino, a paulista Luísa Stefani e a húngara Tímea Babos superaram as norte-americanas Iva Jovic e Clervie Ngououe por 2 sets a 0 (duplo 6/4), em uma hora e 37 minutos. Nas oitavas, elas terão pela frente as chinesas Yifan Xu e Zhaoxuan Yang. O duelo ainda será agendado pela organização.

No torneio masculino, a dupla 100% brasileira, formada pelo mineiro Marcelo Melo e pelo gaúcho Rafael Matos, estreou no US Open com vitória por 2 sets a 0 sobre a do croata Ivan Dodig com o britânico Jamie Murray, parciais de 6/4 e 6/3, após uma hora e 15 minutos de partida. O próximo compromisso será diante dos Sadio Doumbia e Fabien Reboul, valendo lugar nas oitavas de final, em dia e horário a serem definidos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 5 horas

Em momentos distintos, Flamengo e Grêmio se enfrentam no Maracanã

Jogo da 22ª rodada do Brasileirão terá transmissão da Rádio Nacional

 Fotos: Éder Szerwieski ( Ouro 1000 metros )
Atletismo Há 16 horas

Ouro Inédito! Érica Debus Brilha no Campeonato Estadual de Atletismo

Portelense Érica conquista ouro, prata e bronze em três categorias

Retrospecto em quatro partidas é de um empate e três derrotas (Foto: Divulgação | Gurias do Yucumã)
Futebol Há 17 horas

Gurias do Yucumã perdem e se despedem do Gauchão Feminino Sub-15

Duelo, realizado em Tenente Portela, terminou com o placar de 2 a 1 para as visitantes
Esportes Há 18 horas

Santos busca empate com Botafogo e conquista Brasileirão Feminino A2

Carol Baiana sai do banco, marca de novo e garante título às Sereias

 Confronto definirá o primeiro classificado para a final da Copa das Regiões 2025 (Foto: Diones Roberto Becker)
Em Crissiumal Há 22 horas

Primeiro finalista da Copa das Regiões será conhecido neste sábado

Flamengo e São Cristóvão se enfrentam a partir das 15h30

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 27°
23° Sensação
4.73 km/h Vento
56% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h49 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Segunda
23° 16°
Terça
29° 16°
Quarta
29° 16°
Quinta
24° 16°
Sexta
13°
Últimas notícias
Esportes Há 50 minutos

Bia Haddad vence a terceira e avança às oitavas de final do US Open
Justiça Há 1 hora

Julgamento de Bolsonaro começa na terça e terá oito sessões
Geral Há 2 horas

Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões
Saúde Há 2 horas

Deficiência visual e dança: “Nos palcos, sinto que posso voar
Direitos Humanos Há 3 horas

Flotilha de ajuda humanitária a Gaza levará delegação brasileira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,17%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 624,914,60 +0,75%
Ibovespa
141,422,27 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6814 (30/08/25)
12
36
38
42
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2816 (29/08/25)
08
13
14
21
26
28
31
34
43
44
50
52
54
64
73
74
78
84
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2853 (29/08/25)
04
05
10
13
38
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias