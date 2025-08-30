Ouro Inédito! Érica Debus Brilha no Campeonato Estadual de Atletismo

30 de agosto Histórico - O Sábado, na pista da Sociedade Ginástica de Porto Alegre (Sogipa), marcou um momento histórico para a jovem atleta portelense Érica Debus Szerwieski.

Disputando o Campeonato Estadual Sub-16, a corredora conquistou seu primeiro título de campeã estadual ao vencer a prova dos 1000 metros rasos.

A vitória nos 1000 metros não apenas garantiu a Érica a sua primeira medalha de ouro em estaduais, mas também a classificou para o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa, que acontecerá em João Pessoa, Paraíba, nos dias 24, 25 e 26 de outubro.

No momento é a 5° colocada no ranking brasileiro na prova de 1000 metros

O desempenho de Érica no campeonato, contudo, não se limitou ao ouro. Ela também demonstrou sua versatilidade ao conquistar a medalha de prata nos 300 metros com barreiras e um terceiro lugar nos 2 mil metros.

Essas novas conquistas elevam o impressionante histórico da atleta, que em apenas dois anos de competições em estaduais, já acumula um total de 11 medalhas: 1 de ouro, 7 de prata e 3 de bronze.

Sua vitória hoje na Sogipa consolida sua posição como uma das grandes promessas do atletismo gaúcho.