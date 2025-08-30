Gurias do Yucumã perdem e se despedem do Gauchão Feminino Sub-15

Retrospecto em quatro partidas é de um empate e três derrotas (Foto: Divulgação | Gurias do Yucumã)

Mesmo jogando diante da torcida, as Gurias do Yucumã não conseguiram se impor em campo e foram derrotadas pela equipe da FEVAT na tarde de sábado (30/8). O duelo, realizado no distrito de São Pedro, em Tenente Portela, terminou com o placar de 2 a 1 para as visitantes.

O revés eliminou o selecionado portelense do Gauchão Feminino Sub-15. O retrospecto em quatro partidas é de um empate e três derrotas.

Na semifinal, a FEVAT irá enfrentar o Grêmio. Internacional e Juventude disputarão a outra vaga na decisão do campeonato.

