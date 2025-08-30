Sábado, 30 de Agosto de 2025
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Santos busca empate com Botafogo e conquista Brasileirão Feminino A2

Carol Baiana sai do banco, marca de novo e garante título às Sereias

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/08/2025 às 19h21

O título da Série A2 (segunda divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de 2025 é do Santos . Neste sábado (30), as Sereias da Vila empataram em 1 a 1 com o Botafogo, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Como tinham vencido a partida de ida no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, por 1 a 0, na última terça-feira (26), as paulistas ficaram com a taça. A TV Brasil transmitiu o duelo ao vivo.

A conquista premia a melhor campanha do Brasileirão A2. Em 13 jogos, foram dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com 24 gols marcados e seis sofridos.

A atacante Laryh, com oito gols, foi a artilheira da competição. Além do Santos, subiram à Série A1 (primeira divisão) o vice Botafogo e os semifinalistas Atlético-MG e Fortaleza. Eles ocuparão os lugares dos rebaixados Sport e 3B da Amazônia.

Apesar da maior presença ofensiva do Santos, quem chegou ao gol foi o Botafogo. Aos 37 minutos do primeiro tempo, a atacante Carol caiu após dividida na área com a volante Rafa Andrade. A árbitra Deborah Cecília Corrêa foi chamada para conferir o lance no vídeo e marcou pênalti.

A própria Carol foi para a cobrança e teve o chute defendido por Stefane. O VAR, porém, entrou novamente em ação, identificou que a goleira santista se adiantou e a penalidade teve que ser repetida. Desta vez, a atacante das Gloriosas não desperdiçou.

No segundo tempo, brilhou a estrela de Carol Baiana. Autora do gol da vitória das Sereias no Rio de Janeiro, a centroavante saiu do banco de reservas e voltou a balançar as redes na decisão.

Aos 35 minutos, a meia Suzane Pires cobrou escanteio pela direita, a goleira Michelle não afastou e a camisa 9 santista concluiu para a meta vazia.

Em vantagem no placar agregado, o Santos conseguiu administrar o empate e fez a festa dos 7.866 torcedores presentes na Vila Belmiro após o apito final.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Fotos: Éder Szerwieski ( Ouro 1000 metros )
Atletismo Há 52 minutos

Ouro Inédito! Érica Debus Brilha no Campeonato Estadual de Atletismo

Portelense Érica conquista ouro, prata e bronze em três categorias

Retrospecto em quatro partidas é de um empate e três derrotas (Foto: Divulgação | Gurias do Yucumã)
Futebol Há 2 horas

Gurias do Yucumã perdem e se despedem do Gauchão Feminino Sub-15

Duelo, realizado em Tenente Portela, terminou com o placar de 2 a 1 para as visitantes

 Confronto definirá o primeiro classificado para a final da Copa das Regiões 2025 (Foto: Diones Roberto Becker)
Em Crissiumal Há 7 horas

Primeiro finalista da Copa das Regiões será conhecido neste sábado

Flamengo e São Cristóvão se enfrentam a partir das 15h30
Esportes Há 13 horas

De olho no G4, Botafogo recebe Bragantino neste sábado pelo Brasileiro

Partida no Maracanã às 18h30 terá transmissão da Rádio Nacional
Esportes Há 24 horas

Duplas de Bia Haddad e Fernando Romboli avançam de fase no US Open

Brasileira volta a quadra neste sábado (30), pelo torneio de simples

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 26°
19° Sensação
1.7 km/h Vento
81% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h50 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Domingo
25° 15°
Segunda
23° 16°
Terça
28° 16°
Quarta
26° 16°
Quinta
27° 17°
Últimas notícias
Atletismo Há 48 minutos

Ouro Inédito! Érica Debus Brilha no Campeonato Estadual de Atletismo
Futebol Há 2 horas

Gurias do Yucumã perdem e se despedem do Gauchão Feminino Sub-15
Clima Há 2 horas

Previsão é de calor e chuva no Rio Grande do Sul para a próxima semana
Ordem do dia Há 2 horas

Coronel Bicaco: Poder Legislativo aprova o PPA 2026-2029
Meio ambiente Há 2 horas

Edil elogia campanha de coleta de lixo eletroeletrônico em Coronel Bicaco

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,17%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 625,592,36 +0,86%
Ibovespa
141,422,27 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2907 (28/08/25)
30
33
42
44
52
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6813 (29/08/25)
02
14
38
39
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2816 (29/08/25)
08
13
14
21
26
28
31
34
43
44
50
52
54
64
73
74
78
84
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2853 (29/08/25)
04
05
10
13
38
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias