Primeiro finalista da Copa das Regiões será conhecido neste sábado

Flamengo e São Cristóvão se enfrentam a partir das 15h30

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
30/08/2025 às 14h54
Primeiro finalista da Copa das Regiões será conhecido neste sábado
Confronto definirá o primeiro classificado para a final da Copa das Regiões 2025 (Foto: Diones Roberto Becker)

Flamengo de Crissiumal e São Cristóvão de Frederico Westphalen se enfrentam na tarde deste sábado (30/8), a partir das 15h30, no Estádio Rubro-Negro, em Crissiumal.  O confronto definirá o primeiro classificado para a final da Copa das Regiões 2025.

Depois de vencer a partida de ida por 2 a 1, o São Cristóvão joga por um empate. Uma vitória do Flamengo por um gol de vantagem levará a disputa aos pênaltis.

 

