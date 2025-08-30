Primeiro finalista da Copa das Regiões será conhecido neste sábado

Confronto definirá o primeiro classificado para a final da Copa das Regiões 2025 (Foto: Diones Roberto Becker)

Flamengo de Crissiumal e São Cristóvão de Frederico Westphalen se enfrentam na tarde deste sábado (30/8), a partir das 15h30, no Estádio Rubro-Negro, em Crissiumal. O confronto definirá o primeiro classificado para a final da Copa das Regiões 2025.

Depois de vencer a partida de ida por 2 a 1, o São Cristóvão joga por um empate. Uma vitória do Flamengo por um gol de vantagem levará a disputa aos pênaltis.

