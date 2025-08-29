Sexta, 29 de Agosto de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Duplas de Bia Haddad e Fernando Romboli avançam de fase no US Open

Brasileira volta a quadra neste sábado (30), pelo torneio de simples

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/08/2025 às 21h37

O tênis brasileiro teve duas vitórias nesta sexta-feira (29) pelo US Open , um dos quatro principais torneios do circuito mundial - os chamados Grand Slams. A paulista Beatriz Haddad Maia (foto) avançou à segunda rodada nas duplas femininas, enquanto o carioca Fernando Romboli avançou nas duplas masculinas ao superar a parceria do gaúcho Marcelo Demoliner.

A parceria de Bia com a alemã Laura Siegmund venceu a da norte-americana Caty McNally com a australiana Maria Joint por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1, em uma hora e 28 minutos. Na segunda rodada, elas terão pela frente a ucraniana Marta Kostyuk e a romena Elena Ruse, em dia e horário a serem confirmados.

No masculino, Romboli e o australiano John-Patrick Smith precisaram de uma hora e oito minutos para superarem Demoliner e o cazaque Alexander Bublik por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2. O próximo compromisso deles será contra os indianos Vijay Prashanth e Anirudh Chandrasekar. A partida ainda será agendada.

Sábado agitado

O sábado (30) será movimentado para os tenistas brasileiros na competição disputada em Nova York, nos Estados Unidos. Na terceira rodada do torneio de simples feminino, Bia terá pela frente a grega Maria Sakkari, no segundo jogo da sessão noturna da quadra Louis Armstrong, que começa às 20h (horário de Brasília) com o duelo entre o alemão Alexander Zverev e o canadense Félix Auger-Aliassime.

A paulista tem vantagem nos confrontos, vencendo a rival nas quatro partidas em que se enfrentaram.

A organização do US Open ainda não divulgou os horários dos jogos de duplas, mas a programação do dia prevê a sequência da primeira rodada do torneio masculino, além da segunda rodada do feminino.

Entre os homens, a parceria do mineiro Marcelo Melo com o gaúcho Rafael Matos encara o croata Ivan Dodig e o britânico Jamie Murray. O gaúcho Orlando Luz, que joga ao lado do francês Albano Olivetti, estreia contra o também francês Adrian Mannarino e o finlandês Emil Ruusuvuori.

Nas duplas femininas, a paulista Luísa Stefani e a húngara Tímea Babos enfrentam as norte-americanas Iva Jovic e Clervie Ngounoue.

Já a carioca Íngrid Martins, que atua com Quinn Gleason, dos Estados Unidos, mede forças com a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 9 horas

Atlético-MG anuncia saída do técnico Cuca, oito meses após contratação

Demissão ocorre após revés para arquirrival Cruzeiro na Copa do Brasil
Esportes Há 1 dia

Bia Haddad avança e duplas com brasileiras vencem estreias no US Open

Na disputa de simples, paulista cravou 6/1 e 6/4 contra suíça Golubic

 Inovart/Arena Cross
Esportes Há 1 dia

Arena Cross Brasil define campeões da temporada 2025

A Super Final do Arena Cross Brasil 2025 foi realizada no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, e definiu os campeões das categorias 50cc, 65cc, AX2 e ...
Esportes Há 1 dia

Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 terá final neste sábado

TV Brasil exibe partida entre Santos e Botafogo a partir das 14h40

 Banco IMG IA
Esportes Há 2 dias

Busca por cursos de autodefesa cresce entre mulheres

A procura por aulas de defesa pessoal aumenta em diferentes regiões do país, revelando um movimento de conscientização e fortalecimento da seguranç...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 25°
18° Sensação
2.08 km/h Vento
89% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sábado
26° 14°
Domingo
27° 15°
Segunda
19° 15°
Terça
28° 16°
Quarta
28° 16°
Últimas notícias
Esportes Há 1 hora

Duplas de Bia Haddad e Fernando Romboli avançam de fase no US Open
Política Há 1 hora

Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
Economia Há 1 hora

Orçamento de 2026 tem meta de superávit de R$ 34,3 bilhões
Direitos Humanos Há 1 hora

Volkswagen é condenada por exploração de trabalho escravo
Geral Há 2 horas

Rio terá final de semana com tempo instável e céu nublado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,17%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 621,230,45 +0,16%
Ibovespa
141,422,27 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2907 (28/08/25)
30
33
42
44
52
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6812 (28/08/25)
05
12
21
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias