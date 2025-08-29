Sexta, 29 de Agosto de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Atlético-MG anuncia saída do técnico Cuca, oito meses após contratação

Demissão ocorre após revés para arquirrival Cruzeiro na Copa do Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/08/2025 às 13h52

Oito meses assumir o comando do Atlético-MG pela quarta vez na carreira, Cuca foi demitido do clube mineiro nesta sexta-feira (29). A saída do treinador e do auxiliar técnico Cuquinha (irmão de Cuca) ocorre após a derrota em casa do Galo para o arquirrival Cruzeiro (2 a 0), na última quarta (27), no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A dispensa do técnico foi anunciada após reunião dele com o diretor geral Paulo Bracks com diretor de futebol Victor Bagy.

No comando do Galo desde o final de dezembro de 2024, Cuca conquistou o título estadual deste ano, o hexacampeonato mineiro. No período à frente do time somou 22 vitórias, 13 empates e 12 derrotas.

No comunicado oficial do clube nas redes sociais, Cuca disse compreender a decisão da diretoria.

“Entendo a demissão. Acho que ela se justifica pelos últimos resultados no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, perdemos jogadores importantíssimos que nos fizeram muita falta” afirmou o treinador.

[Post Instagram]

“Agradeço a todos os jogadores pela luta, entrega e parceria que tiveram comigo, sem restrições! Agradeço à comissão técnica e a todo o Staff. À diretoria, meu muito obrigado pela confiança. Aos torcedores, categoria em que me incluo, fica uma sensação ruim. Queria ser campeão novamente com eles. Tinha muita expectativa na Copa Sul-Americana. Minha alegria era fazê-los felizes. Nada apaga tudo o que fizemos juntos. O Galo sempre estará no meu coração e da minha família”, concluiu.

O treinador de 61 anos é o mais vitorioso na história do clube mineiro. Nas passagens anteriores, Cuca colecionou títulos: Copa Libertadores (2013), Brasileiro e Copa do Brasil (ambos em 2021) e quatro edições do Estadual (2012, 2013, 2021 e 2025).

Nesta temporada, além de seguir na Copa do Brasil, o Atlético-MG disputa o Brasileirão (ocupa a 12ª posição) e a Sul-Americana (classificado às quartas de final). O próximo confronto do Galo será no próximo domingo (31), contra o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador (BA), pela 20ª rodada do Brasileirão.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 21 horas

Bia Haddad avança e duplas com brasileiras vencem estreias no US Open

Na disputa de simples, paulista cravou 6/1 e 6/4 contra suíça Golubic

 Inovart/Arena Cross
Esportes Há 1 dia

Arena Cross Brasil define campeões da temporada 2025

A Super Final do Arena Cross Brasil 2025 foi realizada no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, e definiu os campeões das categorias 50cc, 65cc, AX2 e ...
Esportes Há 1 dia

Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 terá final neste sábado

TV Brasil exibe partida entre Santos e Botafogo a partir das 14h40

 Banco IMG IA
Esportes Há 1 dia

Busca por cursos de autodefesa cresce entre mulheres

A procura por aulas de defesa pessoal aumenta em diferentes regiões do país, revelando um movimento de conscientização e fortalecimento da seguranç...
Esportes Há 2 dias

João Fonseca é superado por número 22 do mundo e se despede do US Open

No primeiro ano no circuito profissional, ele disputou os 4 Grand Slam

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 25°
24° Sensação
2.57 km/h Vento
56% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sábado
26° 14°
Domingo
27° 15°
Segunda
19° 15°
Terça
28° 16°
Quarta
28° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 9 minutos

IA amplia a personalização da experiência do cliente
Desenvolvimento Há 9 minutos

Estado apresenta estratégias de desenvolvimento para militares do Exército Brasileiro
Meio ambiente Há 9 minutos

Economia do futuro, transição energética e descarbonização no RS estarão em debate na Expointer 2025
Agricultura Há 9 minutos

Epagri realiza missão técnica na Europa para fortalecer cooperação em agropecuária sustentável
Agricultura Há 24 minutos

Pesquisas da Epagri em Lages inspiram cientistas de universidade da Alemanha

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,19%
Euro
R$ 6,34 +0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 623,384,38 -3,16%
Ibovespa
141,705,52 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 2907 (28/08/25)
30
33
42
44
52
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6812 (28/08/25)
05
12
21
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias