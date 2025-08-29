Sexta, 29 de Agosto de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Otorrino alerta sobre riscos das hastes flexíveis

Especialista da ABORL-CCF enfatiza que a prática de limpar os ouvidos dessa forma é contraindicada e oferece riscos à saúde

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/08/2025 às 13h38
Otorrino alerta sobre riscos das hastes flexíveis
Imagem de Freepik

Usado com frequência por muitas pessoas como parte da higiene diária, a haste flexível pode causar mais mal do que bem quando inserida no canal auditivo. Embora pareça inofensivo, o hábito de “limpar” os ouvidos dessa forma pode resultar em lesões, infecções e até na perda auditiva. 

“O ouvido é um órgão autolimpante. Isso significa que ele tem mecanismos naturais para expelir o excesso de cera. O uso das hastes flexíveis, especialmente dentro do canal auditivo, além de desnecessário, pode empurrar a cera ainda mais para dentro, formando tampões e prejudicando a audição”, explica o Dr. Fernando Balsalobre, médico otorrinolaringologista e membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF). 

Segundo o especialista, a cera, ou cerúmen, é uma substância produzida naturalmente para proteger o ouvido de poeira, bactérias e outros agentes externos. Retirá-la de forma agressiva ou frequente pode comprometer essa barreira de proteção. 

Além do risco de empurrar a cera, o uso do material também pode causar lesões no canal auditivo e até perfurar o tímpano. “São comuns casos de pessoas que, ao tentarem remover o cerúmen, acabaram machucando o ouvido. Algumas evoluem com infecções e, em situações mais graves, com perda auditiva temporária ou permanente”, alerta o especialista. 

Então, como higienizar os ouvidos corretamente?

A recomendação é limpar apenas a parte externa da orelha com uma toalha úmida ou com a própria haste, mas sem introduzi-la no canal auditivo. Em caso de excesso de cera ou desconforto, o ideal é procurar um otorrinolaringologista para uma avaliação segura. 

“Orientar a população sobre esse cuidado simples pode evitar muitos problemas de saúde auditiva. O ideal é abandonar o hábito de usar haste flexível dentro do ouvido e, se houver sintomas como coceira, sensação de ouvido tampado ou dor, buscar avaliação médica”, finaliza o especialista.

Sobre a ABORL-CCF

Com mais de 70 anos de atuação entre Federação, Sociedade e Associação, a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF), Departamento de Otorrinolaringologia da Associação Médica Brasileira (AMB), promove o desenvolvimento da especialidade por meio de seus cursos, congressos, projetos de educação médica e intercâmbios científicos entre outras entidades nacionais e internacionais. Busca também a defesa da especialidade e luta por melhores formas para uma remuneração justa em prol dos mais de 8.500 otorrinolaringologistas em todo o país.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
ABPI
Sociedade Há 1 dia

Jurisdição em disputa: tribunais enfrentam desafios de PI

Tema de propriedade intelectual foi debatido no 45º Congresso Internacional da ABPI, em São Paulo, após decisão do STF sobre limites da eficácia de...

 MedPlus
Sociedade Há 7 dias

MedPlus destaca seu papel no atendimento médico regional

Análise da Demografia Médica 2025 revela distribuição desigual de médicos no Brasil e a importância da gestão profissional terceirizada nas unidade...

 Divulgação/ Freepik
Plano Safra Há 7 dias

Plano Safra impulsiona agricultura e exportações

Economia brasileira, neste ano, é puxada pelo agronegócio, que responde por quase um terço do PIB, diz José Roberto Colnaghi, da Colpar Brasil

 Imagem de wirestock no Freepik
Sociedade Há 1 semana

Medicamentos ampliam opções no tratamento da obesidade

Medicamentos como a tirzepatida e semaglutida oferecem perda de peso expressiva e ampliam as opções no tratamento da obesidade. Dr. Manoel Quintino...

 Shutterstock
Sociedade Há 1 semana

Cirurgião alerta sobre alta de cirurgia plástica no inverno

Temperatura baixa e recuperação mais segura são fatores que tornam a estação mais confortável para quem deseja realizar procedimentos estéticos

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 25°
23° Sensação
2.6 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sábado
26° 14°
Domingo
27° 15°
Segunda
19° 15°
Terça
28° 16°
Quarta
28° 16°
Últimas notícias
Sociedade Há 9 minutos

Otorrino alerta sobre riscos das hastes flexíveis
Receita Estadual Há 9 minutos

Cresce adesão ao Nota Fiscal Gaúcha entre beneficiários do Devolve ICMS
Geral Há 9 minutos

Polícia e MP desmontam plano do PCC para executar promotor de Campinas
Senado Federal Há 24 minutos

Paim critica propostas de reforma da Previdência
Economia Há 24 minutos

Para coibir lavagem de dinheiro, Receita iguala fintechs a bancos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,27%
Euro
R$ 6,35 +0,47%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 626,074,78 -2,82%
Ibovespa
141,892,92 pts 0.6%
Mega-Sena
Concurso 2907 (28/08/25)
30
33
42
44
52
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6812 (28/08/25)
05
12
21
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias