Bia Haddad avança e duplas com brasileiras vencem estreias no US Open

A tenista brasileira Beatriz Haddad cravou a segunda vitória seguida no US Open, em Nova York, e vai disputar a terceira rodada da chave principal do quarto e último Grand Slam deste ano. Desde junho a paulistana de 29 anos não vencia duas partidas seguidas. Nesta quinta-feira (28), Bia dominou o jogo do início ao fim contra a suíça Viktorija Golubic: ganhou com autoridade por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 4/4.
Número 22 do mundo, a brasileira terá pela frente na terceira rodada uma velha conhecida: a grega e Maria Sakkari, ex-topo 5 que ocupa atualmente a 64ª posição no ranking. As tenistas já se enfrentaram quatro vezes, e Bia saiu vitoriosa em todas. O duelo deve ocorrer no sábado (30) – a data e horário ainda serão definidos pelos organizadores.
Certo mesmo é Bia retornar à quadra nesta sexta (29) para a estreia na chave de duplas. Ao lado da alemã Laura Siegemund, a brasileira enfrentará a dupla da norte-americana Caty McNally com a australiana Maya Joint. O horário segue indefinido.
Primeira a estrear na chave de dupla femininas, a parceria da carioca Ingrid Martins com a norte-americana Quinn Gleason começou com pé direito. Elas avançaram à segunda rodada ao derrotarem a dupla da japonesa Mokoto Ninomiya com a britânica Maria Lumsden por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 7/5). As próximas adversárias serão as vencedoras do duelo entre a dupla das tchecas Markéta Vondrousová e Miriam Kolodziejová contra a parceria da canadense Gabriela Dabrowski com a australiana Erin Routiffe. Data e horário da partida seguem indefinidos.
No final da tarde, quem também comemorou foi a dupla da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos, que venceram de virada a estreia contra a parceria da letã Jelena Ostapenko com a tcheca Barbora Krejciková, por 2 sets a 1 (6/4, 6/2 e 6/3). Com dois títulos WTA 500 nesta temporada – em Linz (Áustria) e Estrasburgo (França), a parceria Brasil-Hungria enfrentará na segunda rodada as vencedoras do embate entre a dupla da egípcia Mayar Sherif com a belga Magali Kempen contra as norte-americanas Clervie Ngounoue e Iva Jovic.
Quatros duplas com representantes brasileiros disputam a primeira rodada nesta sexta (29), todas com previsão de início ao meio-dia (horário de Brasília). O único confronto com brasileiros de lado opostos da quadra será o da parceria do gaúcho Marcelo Demoliner com o cazaque Alexander Bublik contra a dupla do carioca Fernando Romboli com o australiano John-Patrick Smith.
A parceria 100% nacional, formada pelo mineiro Marcelo Melo com o gaúcho Rafael Matos, entrará em quadra contra a dupla do britânico Jamie Murray com o croata Ivan Dodig.
Já o gaúcho Orlando Luz jogará ao lado do francês Albano Olivetti contra a dupla do finlandês Emil Ruusuvuori com o francês Adrian Mannarino.