Quinta, 28 de Agosto de 2025
10°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Bia Haddad avança e duplas com brasileiras vencem estreias no US Open

Na disputa de simples, paulista cravou 6/1 e 6/4 contra suíça Golubic

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/08/2025 às 18h58

A tenista brasileira Beatriz Haddad cravou a segunda vitória seguida no US Open, em Nova York, e vai disputar a terceira rodada da chave principal do quarto e último Grand Slam deste ano. Desde junho a paulistana de 29 anos não vencia duas partidas seguidas. Nesta quinta-feira (28), Bia dominou o jogo do início ao fim contra a suíça Viktorija Golubic: ganhou com autoridade por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 4/4.

Número 22 do mundo, a brasileira terá pela frente na terceira rodada uma velha conhecida: a grega e Maria Sakkari, ex-topo 5 que ocupa atualmente a 64ª posição no ranking. As tenistas já se enfrentaram quatro vezes, e Bia saiu vitoriosa em todas. O duelo deve ocorrer no sábado (30) – a data e horário ainda serão definidos pelos organizadores.

Certo mesmo é Bia retornar à quadra nesta sexta (29) para a estreia na chave de duplas. Ao lado da alemã Laura Siegemund, a brasileira enfrentará a dupla da norte-americana Caty McNally com a australiana Maya Joint. O horário segue indefinido.

>> Siga o perfil da Agência Brasil no Facebook

Duplas femininas

Primeira a estrear na chave de dupla femininas, a parceria da carioca Ingrid Martins com a norte-americana Quinn Gleason começou com pé direito. Elas avançaram à segunda rodada ao derrotarem a dupla da japonesa Mokoto Ninomiya com a britânica Maria Lumsden por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 7/5). As próximas adversárias serão as vencedoras do duelo entre a dupla das tchecas Markéta Vondrousová e Miriam Kolodziejová contra a parceria da canadense Gabriela Dabrowski com a australiana Erin Routiffe. Data e horário da partida seguem indefinidos.

No final da tarde, quem também comemorou foi a dupla da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos, que venceram de virada a estreia contra a parceria da letã Jelena Ostapenko com a tcheca Barbora Krejciková, por 2 sets a 1 (6/4, 6/2 e 6/3). Com dois títulos WTA 500 nesta temporada – em Linz (Áustria) e Estrasburgo (França), a parceria Brasil-Hungria enfrentará na segunda rodada as vencedoras do embate entre a dupla da egípcia Mayar Sherif com a belga Magali Kempen contra as norte-americanas Clervie Ngounoue e Iva Jovic.

Brasileiros estreiam nesta sexta

Quatros duplas com representantes brasileiros disputam a primeira rodada nesta sexta (29), todas com previsão de início ao meio-dia (horário de Brasília). O único confronto com brasileiros de lado opostos da quadra será o da parceria do gaúcho Marcelo Demoliner com o cazaque Alexander Bublik contra a dupla do carioca Fernando Romboli com o australiano John-Patrick Smith.

A parceria 100% nacional, formada pelo mineiro Marcelo Melo com o gaúcho Rafael Matos, entrará em quadra contra a dupla do britânico Jamie Murray com o croata Ivan Dodig.

Já o gaúcho Orlando Luz jogará ao lado do francês Albano Olivetti contra a dupla do finlandês Emil Ruusuvuori com o francês Adrian Mannarino.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Inovart/Arena Cross
Esportes Há 4 horas

Arena Cross Brasil define campeões da temporada 2025

A Super Final do Arena Cross Brasil 2025 foi realizada no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, e definiu os campeões das categorias 50cc, 65cc, AX2 e ...
Esportes Há 5 horas

Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 terá final neste sábado

TV Brasil exibe partida entre Santos e Botafogo a partir das 14h40

 Banco IMG IA
Esportes Há 10 horas

Busca por cursos de autodefesa cresce entre mulheres

A procura por aulas de defesa pessoal aumenta em diferentes regiões do país, revelando um movimento de conscientização e fortalecimento da seguranç...
Esportes Há 1 dia

João Fonseca é superado por número 22 do mundo e se despede do US Open

No primeiro ano no circuito profissional, ele disputou os 4 Grand Slam
Esportes Há 2 dias

Bia Haddad sofre, mas vence britânica Kartal em estreia no US Open

Brasileira encara suiça Viktorija Golubic na segunda rodada, na quinta

Tenente Portela, RS
17°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 22°
17° Sensação
1.9 km/h Vento
83% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sexta
25° 10°
Sábado
26° 15°
Domingo
26° 17°
Segunda
26° 15°
Terça
23° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 3 minutos

Comissão aprova selo para empresas com boas práticas voltadas a pessoas com autismo e TDAH
Justiça Há 3 minutos

Moraes pede à PGR parecer sobre suspensão de denúncia contra blogueiro
Geral Há 3 minutos

Seis toneladas de café impróprio são apreendidas no Rio de Janeiro
Economia Há 3 minutos

Receita voltará a exigir declaração de fintechs após operações da PF
Meio ambiente Há 19 minutos

Governo Leite avança na construção do Plano de Transição Energética Justa para as regiões carboníferas do Rio Grande do Sul

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,05%
Euro
R$ 6,32 +0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 645,353,27 +0,68%
Ibovespa
141,049,20 pts 1.32%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6811 (27/08/25)
10
17
33
49
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias