Arena Cross Brasil define campeões da temporada 2025

A cidade de São Paulo sediou no último sábado a Super Final da temporada 2025 do Arena Cross Brasil. O evento foi realizado no Parque Villa-Lobos, com arquibancadas montadas ao lado da roda-gigante do parque. A etapa contou com a participação de mais de dez pilotos estrangeiros e marcou a definição dos títulos das quatro categorias da competição.

A pista, considerada uma das maiores já construídas na história do campeonato, teve traçado inédito e foi projetada pelos britânicos Justin Barclay e Alfie Smith. O circuito trouxe exigências técnicas que influenciaram diretamente no desempenho dos pilotos durante as provas.

Na categoria 50cc, a vitória foi de Valentina Barg, enquanto o título da temporada ficou com Ben Sagae. Na 65cc, Lorenzo Ricken venceu todas as etapas e confirmou o bicampeonato. Na AX2, o chileno Hardy Muñoz venceu a corrida final, mas o título da categoria foi conquistado pelo brasileiro Bernardo Tibúrcio. Na PRO, o francês Greg Aranda venceu a etapa decisiva, e o britânico Dean Wilson conquistou o título de 2025 com a quinta colocação.

Segundo Rui Alves, secretário municipal de Turismo de São Paulo, o evento movimentou a economia local e contribuiu para o calendário esportivo da cidade. “Em nome do prefeito Ricardo Nunes, gostaria de parabenizar todos os organizadores por um evento tão especial, que movimenta a economia local e valoriza São Paulo no calendário esportivo nacional e internacional. Um agradecimento a cada fã que esteve aqui, de tantos outros estados. Voltem sempre à nossa cidade”, afirmou.

O CEO do Arena Cross, Carlinhos Romagnolli, destacou o impacto da Super Final. “Encerramos mais uma temporada do Arena Cross com sucesso, em uma etapa que reuniu atletas de diferentes países. Agradecemos ao público, patrocinadores e parceiros que tornam o evento possível”, declarou.

A Super Final do Arena Cross Brasil 2025 contou com o patrocínio da Secretaria de Turismo da Cidade de São Paulo, Monster, Honda, Pro Honda e Sportbay; copatrocínio de Yamaha, Kawasaki, Pirelli e Bieffe; apoio da Revista Dirt Action, Show Radical e Moto Channel Brasil. A supervisão é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), com realização da Romagnolli Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).