Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 terá final neste sábado

TV Brasil exibe partida entre Santos e Botafogo a partir das 14h40

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/08/2025 às 15h12

A TV Brasil leva ao ar neste sábado (30), a partir das 14h40, as emoções da partida de volta da final do Campeonato Brasileiro Feminino – Série A2 entre Santos e Botafogo. O duelo decisivo será na Vila Belmiro, em Santos (SP), e vai consagrar o campeão da competição.

No jogo de ida, realizado na última terça-feira (26) no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o Santos saiu na frente ao vencer as Gloriosas por 1 a 0 . O gol da vitória foi marcado nos minutos finais por Carol Baiana. Com o resultado, as Sereias da Vila chegam para a finalíssima com a vantagem do empate para garantir o título.

Já o Botafogo precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Uma vitória por dois ou mais gols dá a taça diretamente ao clube carioca.

Além de disputar o troféu da Série A2, as duas equipes já garantiram presença na elite do futebol feminino nacional em 2026.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A transmissão da final integra a estratégia da TV Brasil de ampliar a visibilidade das competições femininas. A emissora pública também exibe jogos das Séries A1 e A3 do Brasileirão Feminino e transmitiu as partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), todo o Brasil poderá acompanhar a decisão em sinal aberto e gratuito , com qualidade de imagem e som.

Videocast Copa Delas

Para quem deseja aprofundar a experiência, o videocast Copa Delas, disponível no YouTube da TV Brasil , traz entrevistas, análises, comentários técnicos e bastidores dos clubes participantes.

