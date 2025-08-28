Quinta, 28 de Agosto de 2025
10°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Busca por cursos de autodefesa cresce entre mulheres

A procura por aulas de defesa pessoal aumenta em diferentes regiões do país, revelando um movimento de conscientização e fortalecimento da seguranç...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/08/2025 às 10h43
Busca por cursos de autodefesa cresce entre mulheres
Banco IMG IA

Casos de violência contra mulheres seguem em alta no Brasil, segundo o DataSenado, que aponta que três a cada dez brasileiras já sofreram violência doméstica. Esse cenário tem impulsionado projetos de autodefesa em diferentes regiões, como o programa Mulheres em Defesa, no Mato Grosso, e academias em São Luís que relatam turmas lotadas de mulheres interessadas em aprender técnicas de proteção.

“Quando a mulher passa a ter noções de defesa, reduz a sensação de vulnerabilidade e amplia sua autoconfiança. Esse processo tem impacto semelhante ao que observamos na redução de furtos de celulares: quanto mais preparada e consciente, menor o risco de se tornar alvo”, afirma Sandro Christovam Bearare, especialista em autodefesa e técnicas antissequestro, instrutor e coordenador de cursos.

Ainda de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a residência foi o principal local de homicídio de mulheres no Brasil em 2022, concentrando 34,5% dos casos. O dado reforça a vulnerabilidade feminina em ambiente doméstico e ajuda a entender por que cresce o interesse em alternativas de proteção, como os cursos de autodefesa.

Em nível local, o programa Mulheres em Defesa, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, destaca que as atividades devolvem autoconfiança, reduzem a vulnerabilidade e ensinam técnicas simples e eficazes voltadas ao cotidiano das participantes. Em São Luís, reportagem local registrou aumento do número de mulheres que buscam cursos de defesa pessoal.

“Não basta apenas aprender técnicas de reação física. É fundamental que a mulher desenvolva também a percepção preventiva e o equilíbrio emocional para agir em momentos de pressão. A autodefesa é tão psicológica quanto prática”, acrescenta Bearare.

Além do preparo físico, a metodologia aplicada em programas de autodefesa integra aspectos psicológicos e de percepção situacional. A Ludus Vision, empresa voltada a palestras, assessorias e treinamentos, informou, por meio de um de seus idealizadores, Lucas Silveira, que houve um notório aumento de contatos de mulheres interessadas em conhecimento prático e teórico, seja por meio de livros, seja em atividades de capacitação e consultoria.

“As técnicas precisam ser adaptadas à realidade do público feminino, com ênfase em movimentos simples, mas eficazes. Não é apenas sobre reagir, mas sobre desenvolver consciência e capacidade de prevenção”, ressalta Lucas Silveira, coordenador do Instituto Defesa e um dos responsáveis pela Ludus Vision.

Os especialistas ainda recomendam que mulheres adotem medidas práticas para reduzir sua vulnerabilidade:

  • Priorizar ambientes iluminados e movimentados em deslocamentos noturnos.

  • Evitar o uso de celulares em locais de risco, mantendo atenção ao entorno.

  • Participar de treinamentos de autodefesa voltados à realidade feminina.

  • Compartilhar rotas e horários com familiares ou amigos de confiança.

  • Buscar conhecimento em palestras, livros e programas especializados.

  • Utilizar transporte por aplicativos com checagem prévia do motorista e do veículo.

  • Adotar condutas preventivas em relacionamentos, reconhecendo sinais de violência doméstica.

  • Manter apoio psicológico e social como forma de fortalecer a tomada de decisões em situações de risco.

O consenso entre os especialistas é que a combinação de conhecimento, prevenção e treinamento contínuo fortalece a autonomia feminina e contribui para a redução dos índices de violência.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 18 horas

João Fonseca é superado por número 22 do mundo e se despede do US Open

No primeiro ano no circuito profissional, ele disputou os 4 Grand Slam
Esportes Há 2 dias

Bia Haddad sofre, mas vence britânica Kartal em estreia no US Open

Brasileira encara suiça Viktorija Golubic na segunda rodada, na quinta

 Crédito: Freepik
Esportes Há 2 dias

NEEX Congress debate microbiota e rendimento físico

Palestra da nutricionista Hayane Leite vai abordar como a microbiota intestinal influencia no desempenho e na preservação de massa magra no esporte

Esportes Há 2 dias

TV Brasil exibe final do Campeonato Brasileiro Feminino nesta terça

Botafogo e Santos se enfrentam pela Série A2 no Nilton Santos
Esportes Há 3 dias

João Fonseca vence estreia contra sérvio e vai à 2ª rodada do US Open

Brasileiro volta à quadra na quarta-feira contra tcheco Tomas Machac

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 22°
22° Sensação
1.96 km/h Vento
59% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sexta
25° 10°
Sábado
26° 15°
Domingo
26° 17°
Segunda
26° 15°
Terça
23° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 13 minutos

Câncer de pulmão: 15% dos casos acontecem em não fumantes
Senado Federal Há 27 minutos

Wellington Fagundes critica moratória da soja e defende ferrovias
Saúde Há 58 minutos

Tempo de espera por transplante de córnea no Brasil dobra em 10 anos
Economia Há 1 hora

Brasil tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes
Entretenimento Há 1 hora

Brasileiras não relacionam HPV com câncer do colo do útero

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,14%
Euro
R$ 6,32 +0,27%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 647,615,06 +1,12%
Ibovespa
141,657,94 pts 1.76%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6811 (27/08/25)
10
17
33
49
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias