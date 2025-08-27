Quarta, 27 de Agosto de 2025
(Re)pensar Educação promove debate sobre conexões entre neurociência, tecnologia e futuro da aprendizagem

A Secretaria da Educação (Seduc), em parceria com o Movimento Pacto pela Educação, promoveu o seminário “(Re)pensar Educação: conexões entre neuroc...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
27/08/2025 às 12h03
Na abertura, a secretária da Educação, Raquel Teixeira, disse que a centralidade da política educacional está no estudante -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc

A Secretaria da Educação (Seduc), em parceria com o Movimento Pacto pela Educação, promoveu o seminário “(Re)pensar Educação: conexões entre neurociência, tecnologia e futuro da educação”, na terça-feira (26/8). Realizado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), o encontro reuniu professores, pesquisadores e gestores públicos em um diálogo sobre como os avanços científicos e tecnológicos podem contribuir para qualificar as práticas pedagógicas. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, ocompromissodo governo égarantiro futuro doestudante, do professor e da sociedade.

A abertura do evento contou com a presença da secretária da Educação, Raquel Teixeira, que destacou o objetivo dos encontros. “Nosso foco é entender melhor a aprendizagem e o impacto dos avanços científicos e tecnológicos na educação”. Em sua fala, ela também ressaltou a importância de equilibrar dados e evidências com o “coração”, lembrando que a centralidade da política educacional está no estudante e em seu desenvolvimento integral. Também estiveram presentes no ato de abertura o superintendente de Inovação da PUCRS, Jorge Audy, e o coordenador do Movimento Pacto pela Educação, Leandro Duarte Moreira.

Palestras do seminário

A série de palestras começou com o doutor em Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade e professor da Unisinos, Bruno Bittencourt, que chamou a atenção para o desafio de equilibrar competências socioemocionais e relacionais com competências cognitivas. Para ele, pensar o futuro da educação exige um olhar humanista aliado ao uso de evidências e dados que orientem as práticas escolares.

O seminário também contou com a participação de palestrantes de referência nacional. O professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) e cientista-chefe em Educação Básica no Estado do Ceará, Jorge Lira, apresentou experiências de implementação de modelos diagnósticos-cognitivos, que integram teorias da aprendizagem a ferramentas computacionais e estatísticas. De acordo com o professor, tais modelos têm potencial para embasar avaliações formativas mais precisas, possibilitando inovações pedagógicas.

O professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), José Francisco Soares (Chico Soares), discutiu as contribuições da ciência cognitiva para a pedagogia e a avaliação. Ele enfatizou a importância de incorporar tecnologias qualificadas à rotina escolar e de utilizar a ciência cognitiva como base para selecionar as melhores soluções diante dos desafios pedagógicos.

O evento evidenciou a relevância da articulação entre pesquisa acadêmica, inovação tecnológica e políticas públicas, bem como a importância de unir ciência, tecnologia e sensibilidade humana para transformar a vida dos estudantes.

Texto: Flavia Azolin/Ascom Seduc
Edição: Secom

