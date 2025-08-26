Quarta, 27 de Agosto de 2025
8°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

NEEX Congress debate microbiota e rendimento físico

Palestra da nutricionista Hayane Leite vai abordar como a microbiota intestinal influencia no desempenho e na preservação de massa magra no esporte

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/08/2025 às 17h31
NEEX Congress debate microbiota e rendimento físico
Crédito: Freepik

A relação direta entre saúde intestinal e função muscular será um dos destaques do NEEX Congress 2025 – Feira Internacional de Suplementação e Nutrição, que acontece nos dias 17 e 18 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

A palestra da nutricionista Hayane Leite, no dia 18 de outubro, às 9h10, terá como tema “Eixo Intestino-Músculo: preservando massa magra no déficit calórico”. A especialista vai mostrar como uma microbiota intestinal equilibrada pode impactar no emagrecimento saudável, na recuperação pós-treino e na manutenção da massa magra - pontos centrais para atletas e praticantes de atividade física.

Hayane ressalta ainda que dietas ricas em fibras prebióticas (fibras não digeríveis como inulina, FOS, GOS) e polifenóis (frutas vermelhas, chá verde, cacau) e estratégias anti-inflamatórias (ômega-3) modulam positivamente a microbiota intestinal. “Suplementação de probióticos favorece a manutenção da integridade da barreira intestinal, reduzindo a permeabilidade e a inflamação sistêmica, que é um dos grandes vilões da recuperação muscular. Estudos mostram que atletas que suplementam probióticos têm menos episódios de infecção, o que significa menos interrupções nos treinos”, explica. 

O NEEX 2025 reúne profissionais de nutrição esportiva, medicina do esporte, farmácia clínica, educação física e o varejo especializado. O evento contará com mais de 60 horas de conteúdo em quatro salas simultâneas, além de exposição das principais marcas do setor.

Serviço:

NEEX 2025 – Feira Internacional de Suplementação e Nutrição

Data: 17 e 18 de outubro 

Local: Expo Center Norte - Pavilhão Amarelo

Horário: das 9h às 19h 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 5 horas

Bia Haddad sofre, mas vence britânica Kartal em estreia no US Open

Brasileira encara suiça Viktorija Golubic na segunda rodada, na quinta
Esportes Há 9 horas

TV Brasil exibe final do Campeonato Brasileiro Feminino nesta terça

Botafogo e Santos se enfrentam pela Série A2 no Nilton Santos
Esportes Há 1 dia

João Fonseca vence estreia contra sérvio e vai à 2ª rodada do US Open

Brasileiro volta à quadra na quarta-feira contra tcheco Tomas Machac
Esportes Há 1 dia

Yaras jogam no Mundial de Rugby pela primeira vez na história

Seleção brasileira foi superada pela África do Sul na Inglaterra

 Rio Claro Pneus (acervo interno)
Esportes Há 1 dia

Pneus importados ganham espaço no mercado brasileiro

Cresce o interesse dos consumidores por marcas internacionais que oferecem custo-benefício e tecnologia avançada

Tenente Portela, RS
11°
Tempo nublado
Mín. Máx. 15°
10° Sensação
1.65 km/h Vento
71% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 12°
Sábado
26° 15°
Domingo
22° 17°
Segunda
° °
Últimas notícias
Vista Gaúcha Há 38 minutos

Vista Gaúcha ganha academia com apoio da prefeitura
Câmara Há 54 minutos

Anatel nega que novo regulamento prejudique consumidores dos serviços de telefonia
Justiça Há 54 minutos

Relatora vota no TSE pela cassação do governador de Roraima
Cultura Há 2 horas

Tenente Portela e Região Celeiro Recebem R$ 1,2 Milhão para a Cultura
Prisão Há 2 horas

São Martinho: Polícia Civil prende homem suspeito de incendiar casa da ex-companheira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,02%
Euro
R$ 6,32 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 639,863,49 -0,10%
Ibovespa
137,771,39 pts -0.18%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6810 (26/08/25)
07
08
34
61
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias