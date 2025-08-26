Terça, 26 de Agosto de 2025
TV Brasil exibe final do Campeonato Brasileiro Feminino nesta terça

Botafogo e Santos se enfrentam pela Série A2 no Nilton Santos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/08/2025 às 16h29

A TV Brasil transmite nesta terça-feira (26) todas as emoções da grande final do Campeonato Brasileiro Feminino – Série A2 entre Botafogo e Santos. A bola vai rolar para o jogo de ida com pré-jogo a partir das 20h45, diretamente do Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

A equipe carioca avançou às finais do A2 após vencer o Fortaleza nos pênaltis. No tempo regulamentar, a partida encerrou em 1 a 1. Nas penalidades, as Gloriosas venceram por 5 a 3.

Já o Santos, se classificou para às finais em confronto com o Atlético (MG). As Sereias da Vila derrotaram o clube mineiro nos pênaltis por 5 a 4, após vitória no tempo normal pelo placar de 2 a 1. As duas equipes finalistas já estão classificadas para a elite do futebol feminino em 2026.

A transmissão integra a estratégia da TV Brasil de ampliar a visibilidade das competições femininas. Além da Série A2, a emissora também exibe jogos das Séries A1 e A3 do Brasileirão Feminino e exibiu as partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), torcedores de todo o Brasil poderão acompanhar a decisão em sinal aberto e gratuito , com qualidade de imagem e som.

Videocast Copa Delas

Para quem deseja aprofundar a experiência, o videocast Copa Delas, disponível no YouTube da TV Brasil , traz entrevistas, análises, comentários técnicos e bastidores dos clubes participantes.

Ao vivo e on demand

A programação da TV Brasil pode ser acompanhada pelo sinal aberto, TV por assinatura, parabólica e online. Os jogos ficam disponíveis ao vivo e sob demanda no TV Brasil Play, via site ou aplicativo gratuito para Android e iOS . Assista também pela WebTV .

