Terça, 26 de Agosto de 2025
5°C 15°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rede Estadual do Rio Grande do Sul fica em segundo lugar no ranking das melhores escolas públicas do país no Enem 2024

A educação gaúcha, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite,é destaque noExame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. A Rede E...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
26/08/2025 às 12h24
Rede Estadual do Rio Grande do Sul fica em segundo lugar no ranking das melhores escolas públicas do país no Enem 2024
Eduardo Leite esteve novamente com equipes diretivas das escolas da Rede Estadual dia 14 de agosto -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

A educação gaúcha, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite,é destaque noExame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. A Rede Estadual do Rio Grande do Sul alcançou a segunda maior média do Brasil entre as escolas públicas estaduais no Enem. A análise – feita pela equipe técnica do Centro de Educação Baseado em Evidências (Cebe), vinculado à Secretaria da Educação (Seduc) – foi baseada nos microdados da prova, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Rio Grande do Sul também é o Estado com o maior número de escolas públicas entre as 50 com maiores pontuações do Enem 2024 e que dispensam a seleção de estudantes. São 12 escolas gaúchas, contra oito de São Paulo e sete do Paraná (os três melhores Estados).

Além disso, considerando todas as redes de ensino, públicas e privadas, o Rio Grande do Sul obteve a quinta maior média do país, posicionando o Estado em um lugar de destaque na educação nacional.

O desempenho refleteuma consistência histórica e ocompromissodo governo em garantiro futuro doestudante, do professor e da sociedade, já que o RS tem se mantido entre os três primeiros colocados no ranking das redes estaduais desde 2014.

Exemplos de sucesso

Outra importante conquista: é gaúcha a escola estadual com a maior média do Brasil, com 716,4 pontos. O primeiro lugar entre as escolas ficou com o Colégio Estadual Tiradentes de Ijuí.

Outro exemplo do empenho é a Escola Estadual Guilherme Exner, de Presidente Lucena. No município, não há escolas privadas, então a instituição é a única a oferecer o Ensino Médio e, por isso, conta com o apoio e o reconhecimento da comunidade local.

Com turmas pequenas e uma equipe dedicada, a Guilherme Exner alcançou, em 2024, a maior média no Enem entre todas as instituições públicas do país com acesso irrestrito, ou seja, que não realizam nenhum tipo de processo seletivo para escolher os alunos. No ranking geral da Rede Estadual, a escola de Presidente Lucena ocupa a sétima posição.

Em 2024, Campanha Vamo pra Cima mobilizou escolas e bateu recorde de inscrições

Os resultados do Enem 2024 também foram motivados pela mobilização que incentivou a participação dos estudantes da Rede Estadual gaúcha. Com a Campanha Vamo pra Cima , a Seduc organizou, ao longo do ano passado, um conjunto de ações voltadas à preparação e ao engajamento para a realização das provas.

O esforço garantiu um recorde histórico de inscrições, com mais de 70 mil alunos da rede pública inscritos, o que representa 89% dos concluintes do terceiro ano do Ensino Médio nas escolas estaduais e municipais. Para efeitos de comparação, em 2023, cerca de 26 mil alunos se inscreveram para o Enem.

Aulões, caravanas, materiais de apoio e kits de alimentação

A campanha contou com iniciativas como aulões transmitidos pelo YouTube com professores influenciadores de renome nacional, como Noslen Borges, Débora Aladin, Gustavo Reis e Letícia Góes. Os encontros reuniram milhares de estudantes e seguem disponíveis para consulta no canal TV Seduc RS.

No site da campanha Vamo pra Cima , foram disponibilizados cadernos de exercícios, abrangendo todos os componentes curriculares cobrados na prova.

Além disso, com o apoio da ONG Embaixadores da Educação, caravanas percorreram todas as regiões do Estado, levando atividades presenciais a mais de 16 mil alunos. No dia das provas, os estudantes também tiveram acesso a kits de alimentação e ao ressarcimento do transporte intermunicipal.

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, ressaltou o impacto das campanhas promovidas pela Seduc. “A gente sabe que o Enem é uma porta de entrada importante para o Ensino Superior. Por isso, fizemos um esforço conjunto para chegar perto dos alunos, ouvir, apoiar e motivar. Nosso objetivo é garantir que cada jovem saiba que pode sonhar e, mais do que isso, que tem condições de realizar”, afirmou.

Análise por Coordenadorias Regionais

O levantamento também traz um panorama do desempenho por região. A 36ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) de Ijuí registrou a maior média geral do Estado. Por outro lado, a 4ª CRE, de Caxias do Sul, se destacou pela uniformidade dos resultados de seus alunos, apresentando a maior homogeneidade nas notas. A 2ª CRE, de São Leopoldo, também teve um bom desempenho, com a mediana de notas mais alta entre todas as coordenadorias.

O ano de 2024 marcou ainda o maior número de participantes no Enem no Rio Grande do Sul desde 2018, quando o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) foi separado da prova. Mais de 35 mil inscritos da Rede Estadual gaúcha realizaram as provas no ano passado.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Educação Há 3 horas

Concurso de receitas mobiliza escolas da Rede Estadual no Rio Grande do Sul

O Concurso de Receitas “Nutrindo a Educação” promovido pelo governo estadual, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), está mobilizando escolas ...
Educação Há 4 horas

Prazo para recurso do Celpe-Bras 2025/2 começa nesta terça

Resultados preliminares foram divulgados pelo Inep na internet

 © Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Há 9 horas

Pé-de-Meia: nascidos em março e abril recebem 6ª parcela

Valor de R$ 200 é depositado conforme o mês de aniversário do aluno

 © José Cruz/Agência Brasil
Educação Há 22 horas

Candidatos ao ProUni 2/2025 podem participar da lista de espera

Prazo para manifestação de interesse termina nesta terça (26)

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Enamed 2025 recebe 105 mil inscrições na primeira edição

Exame vai avaliar e monitorar a qualidade dos cursos de medicina

Tenente Portela, RS
17°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 15°
16° Sensação
3.02 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quarta
21°
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 12°
Sábado
26° 15°
Domingo
22° 17°
Últimas notícias
Senado Federal Há 9 minutos

Eduardo Braga presidirá comissão mista da MP do setor elétrico
Saúde Há 9 minutos

Falta de consultas regulares aumenta chance de doenças graves na visão
Política Há 9 minutos

Itamaraty chama de "inverdades" críticas de ministro de Israel a Lula
Senado Federal Há 9 minutos

Comissão mista da MP que reduz tarifas de energia será instalada na quarta
Geral Há 24 minutos

Defesa Civil de São Paulo alerta para temporais em parte do estado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,46%
Euro
R$ 6,33 +0,70%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 640,115,34 +1,29%
Ibovespa
137,412,13 pts -0.44%
Mega-Sena
Concurso 2905 (23/08/25)
04
17
18
26
43
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6809 (25/08/25)
03
16
38
48
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3478 (25/08/25)
01
04
05
06
07
08
09
10
12
14
15
17
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias