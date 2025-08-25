Yaras jogam no Mundial de Rugby pela primeira vez na história

A seleção brasileira de rugby feminino viveu um dia memorável no último domingo (24), pois, pela primeira vez na história, disputou uma partida de Copa do Mundo. Atuando no estádio Franklin’s Gardens, em Northampton (Inglaterra), as Yaras foram derrotadas pelo placar de 66 a 6 pela África do Sul.

No entanto, o resultado e o placar pouco importaram diante de um feito tão importante, como afirmou a capitã da seleção brasileira, Eshyllen Coimbra: “É uma honra estar aqui. Temos 100% de certeza de que saímos daqui orgulhosas por termos dado tudo de nós. Sabíamos que não seria um jogo fácil, mas lutamos até o final e demos o nosso melhor”.

“O placar não é o que estávamos buscando, mas as jogadoras deram tudo que podiam. Elas precisam de mais jogos deste nível para evoluir, é a única opção. Não é fácil estar sempre se defendendo, já que ficam pouco com a posse de bola e acabam tendo um desgaste maior. Mas vejo que agora entenderam melhor a dinâmica dos jogos que terão pela frente e acredito que teremos uma segunda rodada melhor”, declarou o técnico da seleção brasileira, o uruguaio Emiliano Caffera.

O próximo compromisso do Brasil na competição será contra a França, partida que está programada para ser disputada no próximo domingo (31).