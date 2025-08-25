Pneus importados ganham espaço no mercado brasileiro

Nos últimos anos, os pneus importados têm ampliado sua presença no mercado brasileiro, refletindo uma mudança nas escolhas dos consumidores. Dados da Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (Anip), noticiados pela VEJA, mostram que as importações provenientes de países da Ásia cresceram 117% entre 2017 e 2023, indicando uma alteração significativa no perfil de compra.



De acordo com Matheus Silvino, CEO da Rio Claro Pneus, revendedora oficial da marca SPORTRAK, a busca por desempenho, durabilidade e acessibilidade tem impulsionado a preferência pelos importados.

“Muitas marcas importadas oferecem produtos de alta performance e tecnologia por valores mais acessíveis que os produzidos nacionalmente, o que tem atraído consumidores cada vez mais criteriosos”, afirma.



Além do aspecto econômico, outros atributos têm fortalecido a presença dos chamados “pneus importados premium” no país. Modelos com estrutura reforçada, baixo nível de ruído, maior aderência em diferentes condições de pista e inspiração em tecnologias do automobilismo, por exemplo, estão entre os diferenciais buscados. Silvino ressalta que o consumidor hoje valoriza produtos com eficiência comprovada, especialmente aqueles adaptados às condições locais.



“A popularização das compras online, somada ao fácil acesso a avaliações e testes de performance, ajudou a fortalecer essa mudança. Redes de distribuição eficientes também contribuíram para tornar essas marcas confiáveis mais acessíveis, consolidando a escolha por importados”, reforça o executivo.



Silvino avalia ainda que a percepção dos brasileiros sobre pneus importados de padrão premium mudou significativamente nos últimos anos.



“Tanto é que já vemos pneus importados da linha premium sendo utilizados não apenas em carros de passeio, mas também em esportivos e superesportivos que exigem alto padrão de qualidade”, acrescenta. Segundo ele, a resistência que antes existia vem sendo superada pela entrega consistente de performance, segurança e durabilidade.

Perspectivas positivas



Para o segundo semestre de 2025, o executivo afirma que a expectativa da Rio Claro Pneus é de crescimento contínuo na comercialização da marca SPORTRAK, atualmente uma das líderes entre os produtos oferecidos pela empresa.



“Estamos investindo em expansão logística, capacitação técnica e ações de marketing para reforçar o posicionamento da marca. O objetivo é manter a liderança em vendas, aumentando volume com rentabilidade e entregando alto desempenho com um custo acessível para o consumidor final”, conta.



Ele ressalta ainda que o mercado de pneus no Brasil caminha para um cenário de maior sofisticação e segmentação, com um consumidor mais racional e aberto a novas opções que entreguem valor real. “As empresas que conseguirem alinhar qualidade com presença digital e logística eficiente estarão em vantagem”, conclui.



O que esperar de uma linha premium?



Entre as principais propostas da categoria de pneus premium estão a durabilidade estendida, baixo ruído, aderência e estrutura reforçada para o uso em diferentes tipos de solo. A SPORTRAK tem como foco representar essa nova geração de produtos importados, com tecnologia e preço atrativo.

Utilizando equipamentos avançados de produção europeus e uma formulação de borracha desenvolvida por engenheiros oriundos da Michelin, a marca tem como objetivo oferecer desempenho e confiabilidade comparáveis às grandes fabricantes, buscando sua consolidação como uma alternativa eficiente no segmento.



