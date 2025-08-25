Segunda, 25 de Agosto de 2025
Gurias do Yucumã são superadas pelo Juventude em Caxias

Equipe de Tenente Portela perde por 6 a 0 e foca na recuperação para seguir sonhando com a classificação

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
25/08/2025 às 11h33
(Foto: Gurias do Yucumã Flamengo)

As Gurias do Yucumã Flamengo, de Tenente Portela, entraram em campo neste domingo (24), em Caxias do Sul, pelo Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino 2025. A equipe enfrentou o Juventude e acabou derrotada pelo placar de 6 a 0.

Com o resultado, as Gurias seguem sem pontuar na competição e ocupam a quinta colocação da tabela. O grupo, no entanto, mantém o foco na busca pela recuperação e na luta pela classificação às próximas fases.

O próximo compromisso será decisivo: no domingo (31), a equipe recebe o Brasil de Farroupilha em confronto direto por vaga na classificação. A partida acontece no Campo das Gurias, em São Pedro, interior de Tenente Portela, onde a torcida deve comparecer em peso para apoiar a equipe.

 

