Gurias do Yucumã são superadas pelo Juventude em Caxias

As Gurias do Yucumã Flamengo, de Tenente Portela, entraram em campo neste domingo (24), em Caxias do Sul, pelo Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino 2025. A equipe enfrentou o Juventude e acabou derrotada pelo placar de 6 a 0.
Com o resultado, as Gurias seguem sem pontuar na competição e ocupam a quinta colocação da tabela. O grupo, no entanto, mantém o foco na busca pela recuperação e na luta pela classificação às próximas fases.
O próximo compromisso será decisivo: no domingo (31), a equipe recebe o Brasil de Farroupilha em confronto direto por vaga na classificação. A partida acontece no Campo das Gurias, em São Pedro, interior de Tenente Portela, onde a torcida deve comparecer em peso para apoiar a equipe.
