Força Tática prende indivíduo com mandado de prisão por estupro de vulnerável em Passo Fundo

Na noite deste domingo (24), a Brigada Militar, através do 3° RPMon, prendeu um homem que possuía mandado de prisão por estupro de vulnerável. A ação ocorreu na Rua Olavo Bilac, no bairro Petrópolis, em Passo Fundo.

Conforme informações obtidas pelo repórter policial @joaovictorlopespf, a equipe do 1° Esquadrão da Força Tática, durante a Operação Proscriptus, realizava patrulhamento tático motorizado quando recebeu denúncia de uma ocorrência relacionada à Lei Maria da Penha no local.

Durante a averiguação e identificação dos moradores da residência, foi constatado que um dos indivíduos, de iniciais R.V., estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável.

Diante da confirmação, ele recebeu voz de prisão, foi informado de seus direitos constitucionais e encaminhado à DPPA para os procedimentos legais. Após os trâmites, o detido foi recolhido ao Presídio Regional de Passo Fundo.

