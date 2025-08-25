Segunda, 25 de Agosto de 2025
Acidente entre Astra e Celta deixa uma mulher ferida em Tenente Portela

Colisão lateral ocorreu por volta das 7h na RSC-472; condutora do Celta foi encaminhada ao hospital.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Portela On Line
25/08/2025 às 10h25 Atualizada em 25/08/2025 às 10h50
Acidente entre Astra e Celta deixa uma mulher ferida em Tenente Portela
(Foto: Reprodução)

Um acidente de trânsito envolvendo um Astra e um Celta, foi registrado por volta das 7h da manhã desta segunda-feira (25) na RSC-472, em Tenente Portela.

Conforme informações apuradas no local, os dois veículos seguiam em sentidos contrários quando colidiram lateralmente — lado esquerdo contra lado esquerdo.

A condutora do Celta recebeu atendimento do SAMU, sendo encaminhada ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Já o condutor do Astra não se feriu e permaneceu no local.

A ocorrência mobilizou os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela e a Brigada Militar. O Comando Rodoviário da Brigada Militar, de Santo Augusto, é aguardado para realizar o registro do acidente.

Os veículos permanecem sobre a pista, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegam pelo trecho.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Repórter Policial @joaovictorlopespf /Rádio Uirapuru)
DENGUE
