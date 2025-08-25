Acidente entre Astra e Celta deixa uma mulher ferida em Tenente Portela

Um acidente de trânsito envolvendo um Astra e um Celta, foi registrado por volta das 7h da manhã desta segunda-feira (25) na RSC-472, em Tenente Portela.

Conforme informações apuradas no local, os dois veículos seguiam em sentidos contrários quando colidiram lateralmente — lado esquerdo contra lado esquerdo.

A condutora do Celta recebeu atendimento do SAMU, sendo encaminhada ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Já o condutor do Astra não se feriu e permaneceu no local.

A ocorrência mobilizou os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela e a Brigada Militar. O Comando Rodoviário da Brigada Militar, de Santo Augusto, é aguardado para realizar o registro do acidente.

Os veículos permanecem sobre a pista, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegam pelo trecho.