Domingo, 24 de Agosto de 2025
7°C 10°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

7º BPM realiza corrida comemorativa aos 59 anos do batalhão em Três Passos

Evento reuniu 150 atletas em provas de 1,5 km e 5 km; primeiros colocados e maior equipe foram premiados com troféus e medalhas.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Comunicação Social 7°BPM
24/08/2025 às 15h56
7º BPM realiza corrida comemorativa aos 59 anos do batalhão em Três Passos
(Foto: Comunicação Social 7°BPM)

O evento ocorreu na manhã deste domingo (24/8), em comemoração ao 59° aniversário do 7º Batalhão de Polícia Militar (7°BPM), na sede do batalhão, em Três Passos.

Foram percorridas as distâncias de 1,5 Km (corrida/caminhada) e 5 Km (corrida), com a participação de 150 atletas, sendo que, os primeiros colocados foram premiados com troféus e medalhas.

Os inscritos que não foram ao pódio, ganharam medalhas de participação. A maior equipe recebeu um troféu.

O Comando do 7°BPM agradece os apoiadores e atletas. Parabeniza todo efetivo que se dedicou para proporcionar esse momento de interação com a comunidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 1 hora

Brasil fecha Jogos Pan-Americanos Júnior com campanha histórica

Delegação brasileira bateu recorde de pódios no evento esportivo

 Esporte tem efeito transformador na autoestima dos jovens -Foto: Grupo Telos/SEL
Esporte e lazer Há 6 horas

Paracergs define time de futebol PC para as Paralimpíadas Escolares durante Semana Estadual da Pessoa com Deficiência

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), em parceria com a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públ...

 Jogos de volta das semifinais foram adiados por causa da previsão de instabilidade climática (Foto: Diones Roberto Becker)
Adiamento Há 2 dias

Primeira Liga altera datas dos jogos de volta das semifinais da Copa das Regiões

Partidas acontecerão nos dias 30 e 31 deste mês
Esportes Há 2 dias

TV Brasil transmite Palmeiras x Cruzeiro pelo Brasileirão Feminino

Partida será jogo de ida da semifinal
Esportes Há 2 dias

São Paulo recebe festival esportivo inédito para pessoas trans

Jogos Nix Trans terão 600 participantes em volei, futsal e corrida

Tenente Portela, RS
Tempo nublado
Mín. Máx. 10°
Sensação
1.77 km/h Vento
84% Umidade
100% (8.75mm) Chance chuva
06h56 Nascer do sol
18h18 Pôr do sol
Segunda
10°
Terça
11°
Quarta
17° 10°
Quinta
22°
Sexta
25° 10°
Últimas notícias
Esportes Há 1 hora

Brasil fecha Jogos Pan-Americanos Júnior com campanha histórica
Economia Há 1 hora

Projeto da Embrapa apoia cultura alimentar em comunidades do Nordeste
Esporte e integração Há 2 horas

7º BPM realiza corrida comemorativa aos 59 anos do batalhão em Três Passos

Cultura e Tradição Há 2 horas

Daltro Filho sedia 5º Concurso Municipal de Vinhos Artesanais

Assalto Há 4 horas

Farmácia é alvo de assalto no centro de Miraguaí

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,00%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 645,482,07 -3,96%
Ibovespa
137,968,16 pts 2.57%
Mega-Sena
Concurso 2905 (23/08/25)
04
17
18
26
43
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6808 (23/08/25)
07
19
21
37
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3477 (23/08/25)
02
03
05
06
08
12
15
16
17
18
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2813 (22/08/25)
07
09
16
20
36
40
47
50
54
58
66
74
76
77
80
84
86
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2850 (22/08/25)
08
12
17
30
42
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias