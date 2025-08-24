7º BPM realiza corrida comemorativa aos 59 anos do batalhão em Três Passos

O evento ocorreu na manhã deste domingo (24/8), em comemoração ao 59° aniversário do 7º Batalhão de Polícia Militar (7°BPM), na sede do batalhão, em Três Passos.

Foram percorridas as distâncias de 1,5 Km (corrida/caminhada) e 5 Km (corrida), com a participação de 150 atletas, sendo que, os primeiros colocados foram premiados com troféus e medalhas.

Os inscritos que não foram ao pódio, ganharam medalhas de participação. A maior equipe recebeu um troféu.

O Comando do 7°BPM agradece os apoiadores e atletas. Parabeniza todo efetivo que se dedicou para proporcionar esse momento de interação com a comunidade.