Farmácia é alvo de assalto no centro de Miraguaí

Na manhã deste domingo (24), por volta das 10h28, uma farmácia localizada no centro de Miraguaí foi alvo de assalto.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação de dois criminosos que chegaram ao local utilizando capuz e máscaras. Eles estavam armados e anunciaram o assalto, exigindo o dinheiro do caixa.

Após a ação, os suspeitos fugiram rapidamente. A quantia levada não foi informada.

A Brigada Militar foi acionada e realizou buscas na região. A Polícia Civil já trabalha na investigação do caso e utiliza as imagens de segurança para identificar os envolvidos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.