Farmácia é alvo de assalto no centro de Miraguaí

Criminosos armados fugiram após levar dinheiro do caixa; Polícia Civil investiga o caso com apoio de imagens de segurança

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Lider
24/08/2025 às 13h36
Farmácia é alvo de assalto no centro de Miraguaí

Na manhã deste domingo (24), por volta das 10h28, uma farmácia localizada no centro de Miraguaí foi alvo de assalto.

 Câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação de dois criminosos que chegaram ao local utilizando capuz e máscaras. Eles estavam armados e anunciaram o assalto, exigindo o dinheiro do caixa.

 Após a ação, os suspeitos fugiram rapidamente. A quantia levada não foi informada.

 A Brigada Militar foi acionada e realizou buscas na região. A Polícia Civil já trabalha na investigação do caso e utiliza as imagens de segurança para identificar os envolvidos.

 

