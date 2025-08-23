Dupla é presa em Frederico Westphalen com arma de fogo de uso restrito

Após ser informada sobre disparos de arma de fogo durante uma briga na noite de sexta-feira (22/8), a Brigada Militar (BM) de Frederico Westphalen iniciou as diligências para identificar os envolvidos.

Os policiais militares abordaram dois indivíduos em um veículo. Na revista, foi encontrada uma arma artesanal semelhante a uma carabina 9mm, um carregador com 20 munições, dois aparelhos celulares, uma faca e outras munições.

A dupla acabou presa por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil e, após os trâmites legais, recolhidos ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

