Sábado, 23 de Agosto de 2025
9°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Com brasileiros, Flotilha da Liberdade leva ajuda humanitária a Gaza

Primeira embarcação sairá de Barcelona em 31 de agosto

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/08/2025 às 10h40

Com brasileiros a bordo, a Freedom Flotilla – ou Flotilha da Liberdade – fará nova investida em setembro para levar ajuda humanitária a Gaza, no Estado Palestino. O território, com acesso totalmente controlado por Israel, sofre oficialmente com fome , segundo a Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar (IPC, na sigla em inglês), órgão ligado à Organização das Nações Unidas (ONU).

Dezenas de embarcações da flotilha partem de portos no Mar Mediterrâneo, com previsão de chegada a Gaza por volta do dia 13 de setembro . A primeira embarcação sairá de Barcelona, em 31 de agosto. As demais partirão, no dia 4 de setembro, de Túnis, na Tunísia, e de outros portos que ainda não foram divulgados.

Segundo a Freedom Flotilla Brasil e o Global Movement to Gaza Brasil, de 8 a 15 ativistas brasileiros estarão a bordo das embarcações. No total, participarão ativistas de 40 países.

“Nossos corações se solidarizam com o sofrimento do povo Palestino que vive ao primeiro genocídio amplamente televisionado. São centenas de milhares de palestinos feridos ou assassinados, e outros milhões afetados pela inanição, doenças e falta de atendimento médico deliberadamente causados pelo pelo regime sionista”, disseram as duas organizações em nota enviada à Agência Brasil .

“Nós organizamos a nossa indignação para atuar onde nossos governos falham. Estamos navegando com a solidariedade dos povos contra a cumplicidade e a impunidade que reinam no Brasil e no mundo”, acrescentaram.

Segundo as duas organizações, a intenção da ação é criar um corredor humanitário para o transporte de comida, água e medicamentos para o povo palestino . Eles pretendem também romper o controle israelense sobre Gaza: “romper, de maneira não violenta, o cerco ilegal imposto pelo regime de ocupação em Gaza, que limita ou proíbe o acesso de alimentos, água e medicamentos”.

“É necessária uma ação imediata para o fim do genocídio e o acesso de órgãos internacionais para alimentar o povo palestino”, destacam.

De acordo com a Freedom Flotilla Brasil e o Global Movement to Gaza Brasil, a missão tem garantias legais baseadas em medidas provisórias da Corte Internacional de Justiça, que proíbem o bloqueio de entrada de ajuda humanitária à Gaza; resoluções do Conselho de Segurança da ONU, as quais garantem o acesso de ajuda humanitária à Gaza; e leis marítimas internacionais, que proíbem a interceptação de embarcações humanitárias em águas internacionais.

Em junho, uma embarcação da Flotilha da Liberdade que se dirigia a Gaza levando ajuda humanitária foi interceptada por Israel. Doze tripulantes, entre eles o brasileiros Thiago Ávila, foram presos em águas internacionais.

O Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) publicou nota, na ocasião, classificando a interceptação do navio da Flotilha da Liberdade, por Israel, como um crime de guerra e pediu ao governo brasileiro a suspensão das relações diplomáticas e comerciais com Tel Aviv.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 3 dias

Estados Unidos não desejam negociar tarifas, afirma Celso Amorim

Para assessor especial, taxas põem em xeque comércio multilateral
Internacional Há 3 dias

Lula e Macron se comprometem a mais diálogo para acordo Mercosul-UE

Presidente brasileiro conversou hoje com o francês por telefone

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Internacional Há 5 dias

Pix não discrimina empresas estrangeiras, responde Brasil aos EUA

Governo brasileiro nega adotar práticas desleais no comércio bilateral

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Há 5 dias

Relações com países sul-americanos são prioridades, diz Lula a Noboa

Presidente do Equador visita Brasília nesta segunda-feira

 © José Cruz/Agência Brasil
Internacional Há 5 dias

EUA querem impor solução constitucionalmente impossível para o Brasil

Declaração é do ministro da Fazenda, Fernando Haddad

Tenente Portela, RS
17°
Chuvas esparsas
Mín. Máx. 21°
17° Sensação
1.02 km/h Vento
96% Umidade
100% (26.03mm) Chance chuva
06h57 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Domingo
Segunda
10°
Terça
11°
Quarta
16°
Quinta
21°
Últimas notícias
Internacional Há 26 minutos

Com brasileiros, Flotilha da Liberdade leva ajuda humanitária a Gaza
Incêndio Há 50 minutos

Incêndio atinge lavoura e destrói 7,5 hectares em Palmeira das Missões

Agricultura Há 2 horas

Kit Forrageira já beneficia mais de 1,5 mil produtores em SC e impulsiona rentabilidade nas propriedades rurais
Desenvolvimento Há 3 horas

Campanha de estímulo ao comércio e serviços, Ganha-Ganha Farroupilha será lançada nesta segunda-feira (25)
Geral Há 3 horas

Concurso 2905 da Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,00%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 660,178,49 -1,77%
Ibovespa
137,968,16 pts 2.57%
Mega-Sena
Concurso 2904 (21/08/25)
02
37
38
46
52
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6807 (22/08/25)
03
17
27
55
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3476 (22/08/25)
03
05
06
07
08
10
12
15
16
17
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2813 (22/08/25)
07
09
16
20
36
40
47
50
54
58
66
74
76
77
80
84
86
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2850 (22/08/25)
08
12
17
30
42
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias